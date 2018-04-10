Россияне массово скупают доллары и евро после черного понедельника 9 апреля. Спрос на валюту сохраняется и на Московской бирже, но эксперты не советуют торопиться – на ажиотаже традиционно заработают трейдеры и биржевые спекулянты. Простым гражданам рекомендовано сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Россиянемассово скупают доллары и евро после черного понедельника 9 апреля. Спрос навалюту сохраняется и на Московской бирже, но эксперты не советуют торопиться – наажиотаже традиционно заработают трейдеры и биржевые спекулянты. Простым гражданамрекомендовано сохранять спокойствие и не поддаваться панике.Покупатьдоллар за 63-65 рублей сегодня уже нет никакого смысла – поезд ушел. Вероятностьтого, что курс будет и дальше расти, невелика. Зато те, кто хотел, ужезаработали на падении рубля, вызванном, как гласит официальная версия, новымисанкциями американского Минфина.Насамом же деле, подогревом валютного рынка, а вместе с ним и населения, занимаютсяспециалисты, работающие на трейдеров-спекулянтов и имеющих от них свой профит.Они умело вбрасывают в СМИ и соцсети комментарии псевдоэкспертов, прогнозирующихобвал национальной валюты, крах экономки и даже дефицит продуктов. И если акциикомпаний, попавших под санкции, падают вполне закономерно, то есть по законамрынка, то рубль дешевеет совершенно по другим причинам.Однаиз них – синдром толпы. Информация в соцсетях распространяется сейчас мгновенно. Если утром запустить утку отом, что евро будет стоить к вечеру 100 рублей, то с большой долей вероятности европейскаявалюта подскочит как минимум до 75-80 рублей. Что, собственно, и произошловсего лишь за два дня – 9 и 10 апреля.Ещеодин фактор, который может повлиять на валютный рынок – реальный дефицит долларови евро у крупных компаний, попавших под санкции. Краник льготных западныхкредитов для них закрыт уже давно, поэтому основными кредиторами у тех же"Русала" или "Роснефти" выступают российские банки.Новозвращать им кредиты в одночасье, срочно и в один день не требуется. Поэтому,скорее всего, паника на валютном рынке – процесс тонко организованный изапланированный еще в пятницу 6 апреля, в день, когда в Вашингтоне огласилиновый санкционный список.Сложившаясяситуация на фондовом и валютном рынках носит краткосрочный характер, предположил в интервьюDni.Ru кандидатэкономических наук, доцент РАНХиГС Юрий Твердохлеб. По его мнению, в течениеодной-двух недель показатели стоимости акций и курсы валют вернуться к значениям6 апреля или незначительно превысят их."То,что происходит на рынках в последние два дня, носит спекулятивно-истеричныйхарактер. При этом некоторые участники рынка пытаются неплохо заработать",– отметил эксперт. Трвердохлеб полагает, что сложная ситуация вокруг Сирии и новый санкционный список США неимеют определяющего влияния на биржевые торги и котировки валют.Существующаяинформация о запасах Центробанка и меры, разрабатываемые правительством,позволяют с определенной долей оптимизма смотреть в будущее.Экономист рекомендует россиянам невпадать в панику, а исходить из классических правил поведения на финансовомрынке. "Если в ближайшее время вы не планируете каких-либо расходов виностранной валюте, то, лучше всего, и не покупать ее, а хранить своисбережения в рублях", – посоветовал эксперт.Успокаивающие заявления звучат вэти дни из Центробанка и правительства. Эльвира Набиуллина заявила оботсутствии рисков для финансовой стабильности. "У Центрального банка естьширокий набор инструментов, чтобы действовать в разных ситуациях, есливозникнут риски для финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисковнет, нет необходимости никакой применять системные меры", – отметила глава ЦБ инапомнила, что, несмотря на негативные внешние факторы, в России сохраняетсябеспрецедентно низкий уровень инфляции.В свою очередь, вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что кабминподдержит попавшие под американские санкции компании, а премьер-министр ДмитрийМедведев поручил правительству подготовить варианты такой поддержки. Многиечиновники назвали новые санкции хорошим тестом для российской экономики. Ближайшиедве недели покажут, насколько безболезненно ей удалось пройти этот тест.