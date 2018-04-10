Россияне
массово скупают доллары и евро после черного понедельника 9 апреля. Спрос на
валюту сохраняется и на Московской бирже, но эксперты не советуют торопиться – на
ажиотаже традиционно заработают трейдеры и биржевые спекулянты. Простым гражданам
рекомендовано сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Россияне
массово скупают доллары и евро после черного понедельника 9 апреля. Спрос на
валюту сохраняется и на Московской бирже, но эксперты не советуют торопиться – на
ажиотаже традиционно заработают трейдеры и биржевые спекулянты. Простым гражданам
рекомендовано сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Покупать
доллар за 63-65 рублей сегодня уже нет никакого смысла – поезд ушел. Вероятность
того, что курс будет и дальше расти, невелика. Зато те, кто хотел, уже
заработали на падении рубля, вызванном, как гласит официальная версия, новыми
санкциями американского Минфина.
На
самом же деле, подогревом валютного рынка, а вместе с ним и населения, занимаются
специалисты, работающие на трейдеров-спекулянтов и имеющих от них свой профит.
Они умело вбрасывают в СМИ и соцсети комментарии псевдоэкспертов, прогнозирующих
обвал национальной валюты, крах экономки и даже дефицит продуктов. И если акции
компаний, попавших под санкции, падают вполне закономерно, то есть по законам
рынка, то рубль дешевеет совершенно по другим причинам.
Одна
из них – синдром толпы. Информация в соцсетях распространяется сейчас мгновенно. Если утром запустить утку о
том, что евро будет стоить к вечеру 100 рублей, то с большой долей вероятности европейская
валюта подскочит как минимум до 75-80 рублей. Что, собственно, и произошло
всего лишь за два дня – 9 и 10 апреля.
Еще
один фактор, который может повлиять на валютный рынок – реальный дефицит долларов
и евро у крупных компаний, попавших под санкции. Краник льготных западных
кредитов для них закрыт уже давно, поэтому основными кредиторами у тех же
"Русала" или "Роснефти" выступают российские банки.
Но
возвращать им кредиты в одночасье, срочно и в один день не требуется. Поэтому,
скорее всего, паника на валютном рынке – процесс тонко организованный и
запланированный еще в пятницу 6 апреля, в день, когда в Вашингтоне огласили
новый санкционный список.
Сложившаяся
ситуация на фондовом и валютном рынках носит краткосрочный характер, предположил в интервью
Dni.Ru кандидат
экономических наук, доцент РАНХиГС Юрий Твердохлеб. По его мнению, в течение
одной-двух недель показатели стоимости акций и курсы валют вернуться к значениям
6 апреля или незначительно превысят их.
"То,
что происходит на рынках в последние два дня, носит спекулятивно-истеричный
характер. При этом некоторые участники рынка пытаются неплохо заработать",
– отметил эксперт. Трвердохлеб полагает, что сложная ситуация вокруг Сирии и новый санкционный список США не
имеют определяющего влияния на биржевые торги и котировки валют.
Существующая
информация о запасах Центробанка и меры, разрабатываемые правительством,
позволяют с определенной долей оптимизма смотреть в будущее.
Экономист рекомендует россиянам не
впадать в панику, а исходить из классических правил поведения на финансовом
рынке. "Если в ближайшее время вы не планируете каких-либо расходов в
иностранной валюте, то, лучше всего, и не покупать ее, а хранить свои
сбережения в рублях", – посоветовал эксперт.
Успокаивающие заявления звучат в
эти дни из Центробанка и правительства. Эльвира Набиуллина заявила об
отсутствии рисков для финансовой стабильности. "У Центрального банка есть
широкий набор инструментов, чтобы действовать в разных ситуациях, если
возникнут риски для финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков
нет, нет необходимости никакой применять системные меры", – отметила глава ЦБ и
напомнила, что, несмотря на негативные внешние факторы, в России сохраняется
беспрецедентно низкий уровень инфляции.
В свою очередь, вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что кабмин
поддержит попавшие под американские санкции компании, а премьер-министр Дмитрий
Медведев поручил правительству подготовить варианты такой поддержки. Многие
чиновники назвали новые санкции хорошим тестом для российской экономики. Ближайшие
две недели покажут, насколько безболезненно ей удалось пройти этот тест.