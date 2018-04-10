На Украине прошли испытания нового ракетного комплекса Ольха. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, страна получила мощное оружие, которое по всем параметрам мощнее российской реактивной системы залпового огня Смерч.

На Украине прошли испытания нового ракетного комплекса "Ольха". Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, страна получила мощное оружие, которое по всем параметрам превосходит российскую реактивную систему залпового огня "Смерч". Правда, характеристик "Ольхи" Турчинов раскрывать не стал.Как и не пояснил, чем отличается новейший комплекс от своего предшественника. Судя по тем скупым кадрам, которые опубликовал секретарь СНБО на своей странице в социально сети Facebook, ракета "Ольхи" как две капли воды похожа на стандартный осколочно-фугасный снаряд РСЗО "Смерч". Трубы-направляющие, откуда стартуют боеприпасы, также не отличить от российского аналога. Даже шасси подозрительно напоминает МАЗ-543А. Именно на него ставят тульскую реактивную систему.Одним словом, на каком основании украинские разработчики переименовали "Смерч" в "Ольху", пока сказать очень сложно. Хотя в конце апреля 2016 года Министерство обороны Незалежной опубликовало заявление президента Петра Порошенко. В нем он упомянул, что "Ольха" – это высокоточный снаряд для РСЗО "Смерч", а никакой не ракетный комплекс. Более того, по неподтвержденной информации, единственное новшество в боеприпасе – его систему коррекции полета просто перевели с ГЛОНАСС на GPS.Реактивная система залпового огня "Смерч" калибром 300 миллиметров – это одна из мощнейших РСЗО в мире. Радиус ее действия превышает 90 километров, а площадь поражения одного залпа из 12 ракет достигает 60 гектаров.