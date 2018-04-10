Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и
странам Африки, заместитель руководителя МИД Михаил Богданов прокомментировал
разговоры о грядущем военном столкновении Москвы и Вашингтона. По словам
дипломата, такой угрозы в настоящий момент нет.
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и
странам Африки, заместитель руководителя МИД Михаил Богданов прокомментировал
разговоры о грядущем военном столкновении Москвы и Вашингтона. По словам
дипломата, такой угрозы в настоящий момент нет.
Богданов выразил надежду, что в Соединенных Штатах
внимательно следят за заявлениями, которые делает Россия по поводу тяжелейших
последствий в случае атаки Западом Сирии. "Использованы фальшивки, вбросы
для того, чтобы найти какой-то предлог для силовой акции. Мы считаем это
абсолютно неприемлемым и крайне опасным", – цитирует представителя главы
государства РИА Новости.
Ранее в ООН прошло заседание по сложившейся вокруг арабской
республики ситуации. США обвиняют официальный Дамаск в якобы применении
химического оружия против боевиков в городе Дума в субботу, 6 апреля. Россия
опровергает использование проправительственными силами отравляющих веществ. В
ходе заседания постоянный представитель Москвы в Организации Василий Небензя
предупредил свою американскую коллегу Никки Хейли, что в случае применения силы
против Сирии США "ждут самые тяжелые последствия".
Ранее сирийская авиабаза Т-4 была атакована самолетами
израильских ВВС. Эксперты не исключают, что Тель-Авив пошел на акт агрессии по
согласованию и в тесной координации с Вашингтоном. погибли четверо иранских
военных, около 10 человек получили ранения.
В случае атаки США по Сирии Россия будет вынуждена ответить,
полагают эксперты. По словам директора Центра изучения стран Ближнего Востока и
Центральной Азии Семена Багдасарова, американская армия готовится атаковать
сирийскую столицу, расположения Республиканской гвардии и Первой механизированной
дивизии – элитных частей правительственных войск.
"Я подозреваю, что когда израильтяне нанесли удар
ракетами, они тестировали возможности нашего ПВО. То, что из восьми ракет пять
сбили, – это наши сбили. Таким образом будут действовать и американцы", –
сказал Багдасаров в эфире НСН.
Москва, подчеркнул он, не может позволить американцам
нанести удар по Дамаску, где находятся военные советники из нашей страны.
Поэтому конфликт между Россией и США неизбежен, полагает аналитик.