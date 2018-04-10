Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель руководителя МИД Михаил Богданов прокомментировал разговоры о грядущем военном столкновении Москвы и Вашингтона. По словам дипломата, такой угрозы в настоящий момент нет.

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку истранам Африки, заместитель руководителя МИД Михаил Богданов прокомментировалразговоры о грядущем военном столкновении Москвы и Вашингтона. По словамдипломата, такой угрозы в настоящий момент нет.Богданов выразил надежду, что в Соединенных Штатахвнимательно следят за заявлениями, которые делает Россия по поводу тяжелейшихпоследствий в случае атаки Западом Сирии. "Использованы фальшивки, вбросыдля того, чтобы найти какой-то предлог для силовой акции. Мы считаем этоабсолютно неприемлемым и крайне опасным", – цитирует представителя главыгосударства РИА Новости.Ранее в ООН прошло заседание по сложившейся вокруг арабскойреспублики ситуации. США обвиняют официальный Дамаск в якобы применениихимического оружия против боевиков в городе Дума в субботу, 6 апреля. Россияопровергает использование проправительственными силами отравляющих веществ. Входе заседания постоянный представитель Москвы в Организации Василий Небензяпредупредил свою американскую коллегу Никки Хейли, что в случае применения силыпротив Сирии США "ждут самые тяжелые последствия".Ранее сирийская авиабаза Т-4 была атакована самолетамиизраильских ВВС. Эксперты не исключают, что Тель-Авив пошел на акт агрессии посогласованию и в тесной координации с Вашингтоном. погибли четверо иранскихвоенных, около 10 человек получили ранения.В случае атаки США по Сирии Россия будет вынуждена ответить,полагают эксперты. По словам директора Центра изучения стран Ближнего Востока иЦентральной Азии Семена Багдасарова, американская армия готовится атаковатьсирийскую столицу, расположения Республиканской гвардии и Первой механизированнойдивизии – элитных частей правительственных войск."Я подозреваю, что когда израильтяне нанесли ударракетами, они тестировали возможности нашего ПВО. То, что из восьми ракет пятьсбили, – это наши сбили. Таким образом будут действовать и американцы", –сказал Багдасаров в эфире НСН.Москва, подчеркнул он, не может позволить американцамнанести удар по Дамаску, где находятся военные советники из нашей страны.Поэтому конфликт между Россией и США неизбежен, полагает аналитик.