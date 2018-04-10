УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавших без вести Савченко Василину 21.01.2002 года рождения, Костину Валентину 29.03.2002 года рождения и Огнева Павла 12.07.2003. года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавших без вести Савченко Василину Сергеевну 21.01.2002 года рождения, Костину Валентину Сергеевну 29.03.2002, года рождения и Огнева Павла Павловича 12.07.2003. года рождения, которые 8 апреля ушли из Центра содействия семейному воспитанию на ул. Березовая аллея п. Внуковское и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.Приметы Савченко Василины Сергеевны: на вид 18 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы короткие темные, глаза карие.Была одета: куртка защитного цвета с капюшоном, джинсы темного цвета, толстовка темного цвета, сапоги черного цвета.Приметы Костиной Валентины Сергеевны: на вид 15-17 лет, рост 170 см., плотного телосложения, волосы светло-русые волнистые средней длины.Была одета: полупальто темно-синего цвета, брюки черного цвета, свитер молочного цвета, кроссовки черного цвета с белой подошвой.Приметы Огнева Павла Павловича: на вид 15-16 лет, рост 170 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза темные.Был одет: куртка темного цвета с капюшоном, спортивные штаны темного цвета, кроссовки черно-белого цвета.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам: 8 (495) 817-72-02,8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79