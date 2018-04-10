Крутое пике рубля продолжилось во вторник, 10 апреля, после
его резкого падения накануне. Всему виной введенные на прошлой неделе очередные
американские санкции, которые затронули ряд крупных российских бизнесменов и их
компании.
Крутое пике рубля продолжилось во вторник, 10 апреля, после
его резкого падения накануне. Всему виной введенные на прошлой неделе очередные
американские санкции, которые затронули ряд крупных российских бизнесменов и их
компании.
С начала сессии на Московской бирже доллар подорожал на два
рубля, а европейская валюта – на три. Стоимость евро впервые с апреля 2016 года
превысила 78 рублей, а "американец" пробил отметку 63 рубля впервые с
декабря 2016 года. Аналитики отмечают, что отечественный фондовый рынок
претерпел худший спад с 2014 года.
На фоне крушения национальной валюты в Москве 10 апреля
открылся Биржевой форум. Выступая на нем, глава Минэкономразвития Максим
Орешкин заявил, что отечественная макроэкономика и финансовые рынки выдержат
новые санкции. А руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что
российская экономика приспосабливается к новым условиям.
По ее словам, произошедшие в прошлую пятницу события
(введение новых санкций. – Прим.Ред.) вызвали совершенно естественную коррекцию
рынков. "Как в таких случаях бывает, в первые дни после событий
наблюдается повышенная волатильность", – сказала Набиуллина.
В свою очередь, глава Центра стратегических разработок
Алексей Кудрин выразил уверенность, что рынок со временем вернется к
стабильности. Такого же мнения придерживаются эксперты. По словам независимого
политического эксперта Антона Шабанова, падение рубля будет длиться недолго,
постепенно рынок восстановится после шока.
Напомним, курс рубля в понедельник, 9 апреля, снизился до
минимумов 2016 года. Во время торгов на Московской бирже курс европейской
валюты повышался до 72,82 рубля. "Американец" же вырос до 59,10
рубля. Падают и фондовые биржи. Сильнее всех упали акции компании РУСАЛ
миллиардера Олега Дерипаски.
В прошлую пятницу США расширили антироссийские санкционные
списки. В перечень были включены еще 38 физических и юридических лиц. На сей
раз ограничения были введены в отношении семи бизнесменов, которые входят в
число крупнейших в России.
Также под санкции попали 17 госслужащих и глав
государственных корпораций, а также 12 частных компаний и две госструктуры. В
случае обнаружения их активов в США они будут заморожены, кроме того,
американским гражданам запрещается поддерживать деловые контакты с этими
организациями.