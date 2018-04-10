Крутое пике рубля продолжилось во вторник, 10 апреля, после его резкого падения накануне. Всему виной введенные на прошлой неделе очередные американские санкции, которые затронули ряд крупных российских бизнесменов и их компании.

Крутое пике рубля продолжилось во вторник, 10 апреля, послеего резкого падения накануне. Всему виной введенные на прошлой неделе очередныеамериканские санкции, которые затронули ряд крупных российских бизнесменов и ихкомпании.С начала сессии на Московской бирже доллар подорожал на дварубля, а европейская валюта – на три. Стоимость евро впервые с апреля 2016 годапревысила 78 рублей, а "американец" пробил отметку 63 рубля впервые сдекабря 2016 года. Аналитики отмечают, что отечественный фондовый рынокпретерпел худший спад с 2014 года.На фоне крушения национальной валюты в Москве 10 апреляоткрылся Биржевой форум. Выступая на нем, глава Минэкономразвития МаксимОрешкин заявил, что отечественная макроэкономика и финансовые рынки выдержатновые санкции. А руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, чтороссийская экономика приспосабливается к новым условиям.По ее словам, произошедшие в прошлую пятницу события(введение новых санкций. – Прим.Ред.) вызвали совершенно естественную коррекциюрынков. "Как в таких случаях бывает, в первые дни после событийнаблюдается повышенная волатильность", – сказала Набиуллина.В свою очередь, глава Центра стратегических разработокАлексей Кудрин выразил уверенность, что рынок со временем вернется кстабильности. Такого же мнения придерживаются эксперты. По словам независимогополитического эксперта Антона Шабанова, падение рубля будет длиться недолго,постепенно рынок восстановится после шока.Напомним, курс рубля в понедельник, 9 апреля, снизился доминимумов 2016 года. Во время торгов на Московской бирже курс европейскойвалюты повышался до 72,82 рубля. "Американец" же вырос до 59,10рубля. Падают и фондовые биржи. Сильнее всех упали акции компании РУСАЛмиллиардера Олега Дерипаски.В прошлую пятницу США расширили антироссийские санкционныесписки. В перечень были включены еще 38 физических и юридических лиц. На сейраз ограничения были введены в отношении семи бизнесменов, которые входят вчисло крупнейших в России.Также под санкции попали 17 госслужащих и главгосударственных корпораций, а также 12 частных компаний и две госструктуры. Вслучае обнаружения их активов в США они будут заморожены, кроме того,американским гражданам запрещается поддерживать деловые контакты с этимиорганизациями.