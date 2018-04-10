Бесспорно, физическая активность – верный спутник молодости. Упражнения омолаживают лицо, тело, мозг, они помогают вам создавать не только внешние формы, но и верный внутренний настрой, связанный с обновлением и восстановлением. Вы даете телу понять, что ему не стоит расслабляться, что вам с ним предстоит большая работа. Активность усиливает кровообращение, увеличивает количество кислорода в крови, помогает бороться со стрессом.

Бесспорно, физическая активность – верный спутникмолодости. Упражнения омолаживают лицо, тело, мозг, они помогают вам создаватьне только внешние формы, но и верный внутренний настрой, связанный с обновлениеми восстановлением. Вы даете телу понять, что ему не стоит расслабляться, чтовам с ним предстоит большая работа. Активность усиливает кровообращение,увеличивает количество кислорода в крови, помогает бороться со стрессом.Активность должна быть постоянной, но посильной икомфортной, а главное – подходящей вам по физическим и эмоциональнымпараметрам. Если говорить о сохранении молодости лица и тела, то это всеварианты занятий, корректирующие положение тела, укрепляющие мышечный корсет,расслабляющие и растягивающие мышцы, а также варианты динамических нагрузок -кардиотренировки. Отдельно я всегда выделяю йогу потому, что она направлена ина работу с дыханием, и с осанкой, с мышцами и фасциями, с суставами -комплексно все это работает на сохранение молодости. Кроме того, комплексы йогилежат в основе многих современных занятий и дисциплин, направленных на работу срастяжением и укреплением мышц.Для того, чтобы детальнее разобраться с вопросом, яобратилась к тренеру йоги, специализирующейся на женских практиках, Лилии Ивановой:Про йогу часто говорят, что она помогает найтивнутренний баланс, гармонизирует. Действительно ли это так, и с какимипроцессами и действиями это связано?Само слово "йога" образовано от санскритского корня"юдж", что означает – союз, гармония, связывать, обьединять. Идействительно, йога – не просто форма физических упражнений, это способсоединить тело, ум, сердце для обретения гармонии, для сохранения здоровья. Этокак психотерапия, философия и фитнес – все в одном.Классическая йога рассматривает как необходимыйинструмент познания мира и самого себя следование 8 ступеням, среди которых четырепредполагают глубокую внутреннюю работу. Западный человек с его рациональнымтипом мышления часто останавливается на практике поз и дыхания, что улучшаетфизическое здоровье, способствует стабилизации психоэмоционального состояния ивлечет за собой позитивные изменения в образе жизни и социальном поведении.Если вы практикуете, ведь замечали, как хорошеезанятие возвращает вам легкость и ясность. И дело не просто вфизической нагрузке. Йога высвобождает заблокированную в тонком теле жизненнуюэнергию, устраняют препятствия, затрудняющие нормальное функционирование системорганизма. Йога учит, что все, что нам необходимо для здоровья и счастья, ужеимеется внутри нас.Следуя принципу "не навреди", какие тонкости следуетучесть при выполнении поз йоги самостоятельно, в домашних условиях?Главный момент для начинающегозаниматься йогой – стабильность в практике. Важны занятия в зале с опытнымпедагогом, для того, чтобы понять асаны – геометрию отстройки поз. Нужно знатьпротивопоказания, например, женщина должна понимать, какие позы ей нельзяделать во время менструации. Или, зная особенности своего тела (суставы,позвоночник, хронические заболевания, артериальное давление), не включатьв личную практику те упражнения, которые могут усугубить проблемы. Наоборот,включить в свой ежедневный, пусть даже 15-минутный комплекс, позы, обладающиетерапевтическим воздействием.Есть общие правила: разогрев тела(разминка) перед занятием, плавный вход и корректный выход из позы, выполнениекомпенсирующих поз. Нужно быть внимательным к своему телу – любая боль и дажедискомфорт – сигнал тревоги, требующей корректировки положения тела.Оставьте для домашней практики себенесколько любимых поз – для того, чтобы чувствовать тело, наполняя позысосредоточенностью и дыханием, получая удовольствие, отпуская напряжение икруговерть мыслей.Среди интересных практик, направленных на поддержание женскойкрасоты и здоровья, что можно порекомендовать читателям?целом, практика йоги, словно и направлена как раз на поддержание женскойкрасоты и здоровья: позы стоя – это обретение силы, устойчивости, стройное ивытянутое тело, отличная профилактика остеопороза; наклоны – интроспекция,спокойствие; прогибы – позитивное настроение и отличная осанка, скручивания – избавлениеот беспокойств, страхов и замечательная стимуляция работы внутренних органов. Хотяйога развивалась в рамках патриархата и была прерогативой мужчин почти досередины XX века, женщинам даже не давали знаний о ней. Если говорить обиологическом теле женщины – физиологическом его функционировании – эндокриннаясистема меняется как ежедневно, так и в течение жизни. И здоровье, красотаженщины будет поддерживаться в отличном состоянии с дифференцированным подходомк практике – Гита Айенгар составила четкие рекомендации в связи с этим (Йога –жемчужина для женщин, Гита Айенгар).Расскажите подробнее о двух важных аспектахпрактики для женской красоты и здоровья?Первый– восстанавливающиепозы. Это позы с использованием вспомогательных материалов: позы стоя –около стены, наклоны вперед – с опорой под голову, а главные – это позы лежа,способствующие отдыху и повышению уровня энергии. На фото – Супта(лежа) Баддха Конасана (поза схваченного угла) – настоящее сокровищедля женского здоровья, направленная на раскрытие грудной клетки, таза. Поза способствует наступлению и здоровому протеканиюбеременности, позволяет облегчить ПМС и менструальные спазмы, улучшаетпищеварение (прекрасный отдых после обеда), повышает гибкость паховой области ибедер. Поза успокаивающим образом воздействует на симпатическую нервную систему,уменьшая последствия стресса, снимая головную боль. Противопоказания: варикозное расширение вен и травмы коленей – в этомслучае оставаться на опоре с вытянутыми ногами.Сесть к болстеру либо к сложенным аккуратно плотнымодеялам спиной, лечь на опору (под голову опустить дополнительно сложенноеодеяло, чтобы голова не запрокидывалась), согнуть ноги в коленях, соединитьстопы и придвинуть их к промежности;Развести колени в стороны, опуская их к полу (можно подколени опустить валики из одеял);Оставаться в позе 30-60 секунд, дышать ровно (постепенноувеличивать продолжительность 5-10 минут);Бедра расслаблены, грудь расширена, копчик направленв сторону стоп так, чтобы поясница не прогибалась сильно вверх;Выходить из позы осторожно: поднимая колени, расслабьтеобласть паха и вытяните ноги.Поза прекрасна и для пранаямы (дыхательных практик), особенно начинающим.Перевернутыепозы являются основой практики – это позы молодости. Они имеют ярковыраженное воздействие на иммунную систему и помогают восстановить естественныйгормональный баланс, влияя на трехуровневую систему гипоталамуса, гипофиза ияичников.Несмотряна то, что перевернутые позы имеют ряд противопоказаний, всегда можно найтиальтернативную вариацию (ваш учитель йоги обязательно его вам подберет).Сарвангасана(стойка на плечах) выполняется в конце комплекса – я используюнесколько сложенных одеял под плечи и локти. Она обеспечивает нагрузку на руки,убирает нагрузку с шеи, горла. В Халасану (позу Плуга) входят,перенося ноги за голову и опуская их на возвышение (стул, диван, если дома) –так удобнее выпрямить спину, вытянув позвоночник. Ремень (по ширине плеч) налоктях позволяет им не расходиться в стороны, нагрузка целиком ложиться налокти и плечи, а шея и горло остаются свободными. Поднимите на выдохе сначалаодну, затем другую ногу, вытягивайте спину вверх, располагая таз, ноги и веськорпус на одной линии. Противопоказания: нарушения вшейном отделе позвоночника, повышенное артериальное и внутричерепное давление,воспалительные процессы в области головы, менструации.