Дочь британского шпиона Сергея Скрипаля после выписки из
больницы не дает о себе знать. Однако телеграм-канал LifeShot решил,
что в безопасном месте, куда перевезли Юлию, должен быть интернет.
В результате на их странице появился скриншот со страницы отзывов о лечебном
учреждении.
Дочь британского шпиона Сергея Скрипаля после выписки из
больницы не дает о себе знать. Однако телеграм-канал LifeShot решил,
что в "безопасном месте", куда перевезли Юлию, должен быть интернет.
В результате на их странице появился скриншот со страницы отзывов о лечебном
учреждении.
В сообщении Юлия Скрипаль жалуется на условия содержания в
больнице Солсбери Дистрикт. По ее словам, по палатам постоянно шастают шпионы
Терезы Мэй – заходят то к ней, то к ее отцу. А по ночам Юлия слышит, как агенты
уговаривают Скрипаля свалить вину за отравление на Москву: "Сэр, давайте
вы скажете, что вас отравила Россия!"
Кроме того, по словам Юлии, среди агентов есть, видимо,
стажер. Все называют его "Новичок" и говорят, что он из России.
Естественно, на сайте больницы Молсбери Дистрикт такого
отзыва не обнаружилось (хотя, может, шутливый пост и был, но его удалили). А о
Юлии Скрипаль известно лишь то, что сочла нужным сообщить директор больницы
Кристин Бланшард. По ее словам, лечение для Юлии еще не окончено, но "наблюдается
значительный прогресс".
Руководство госпиталя в Солсбери провело 10 апреля брифинг
для прессы. Журналистов сразу предупредили, что на их вопросы отвечать не будут
и не расскажут, какую именно помощь оказали пациентам. Директор подтвердила,
что россиянка уже покинула стены больницы.
"Ее отец Сергей остается в госпитале. В пятницу я
объявила, что он находится уже не в критическом состоянии. Его восстановление
идет чуть медленнее, чем у дочери, но мы надеемся, что скоро и он будет выписан
из больницы", – сообщила Кристин Бланшард.
Что же касается Юлии Скрипаль, то связаться с ней
невозможно. Родственники экс-полковника ГРУ и его дочери по-прежнему все
новости узнают из прессы. А двоюродная сестра Юлии – Виктория – после выписки
не может до нее дозвониться.