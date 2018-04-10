Дочь британского шпиона Сергея Скрипаля после выписки из больницы не дает о себе знать. Однако телеграм-канал LifeShot решил, что в безопасном месте, куда перевезли Юлию, должен быть интернет. В результате на их странице появился скриншот со страницы отзывов о лечебном учреждении.

Дочь британского шпиона Сергея Скрипаля после выписки избольницы не дает о себе знать. Однако телеграм-канал LifeShot решил,что в "безопасном месте", куда перевезли Юлию, должен быть интернет.В результате на их странице появился скриншот со страницы отзывов о лечебномучреждении.В сообщении Юлия Скрипаль жалуется на условия содержания вбольнице Солсбери Дистрикт. По ее словам, по палатам постоянно шастают шпионыТерезы Мэй – заходят то к ней, то к ее отцу. А по ночам Юлия слышит, как агентыуговаривают Скрипаля свалить вину за отравление на Москву: "Сэр, давайтевы скажете, что вас отравила Россия!"Кроме того, по словам Юлии, среди агентов есть, видимо,стажер. Все называют его "Новичок" и говорят, что он из России.Естественно, на сайте больницы Молсбери Дистрикт такогоотзыва не обнаружилось (хотя, может, шутливый пост и был, но его удалили). А оЮлии Скрипаль известно лишь то, что сочла нужным сообщить директор больницыКристин Бланшард. По ее словам, лечение для Юлии еще не окончено, но "наблюдаетсязначительный прогресс".Руководство госпиталя в Солсбери провело 10 апреля брифингдля прессы. Журналистов сразу предупредили, что на их вопросы отвечать не будути не расскажут, какую именно помощь оказали пациентам. Директор подтвердила,что россиянка уже покинула стены больницы."Ее отец Сергей остается в госпитале. В пятницу яобъявила, что он находится уже не в критическом состоянии. Его восстановлениеидет чуть медленнее, чем у дочери, но мы надеемся, что скоро и он будет выписаниз больницы", – сообщила Кристин Бланшард.Что же касается Юлии Скрипаль, то связаться с нейневозможно. Родственники экс-полковника ГРУ и его дочери по-прежнему всеновости узнают из прессы. А двоюродная сестра Юлии – Виктория – после выпискине может до нее дозвониться.