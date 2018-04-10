У компании Илона Маска SpaceX проблемы. Власти США вспомнили о законе 1992 года, согласно которому публикации всех кадров Земли с орбиты нужно согласовывать со специальным ведомством. SpaceX, чьи космические трансляции набирают миллионы просмотров, этого не делали.

У компании Илона Маска SpaceX проблемы. Власти США вспомнили о законе 1992 года, согласно которому публикации всех кадров Земли с орбиты нужно согласовывать со специальным ведомством. SpaceX, чьи космические трансляции набирают миллионы просмотров, этого не делали, сообщает The Verge.Претензию к SpaceX подали представители Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA)."Сотрудники SpaceX совершили огромную ошибку, опубликовав видео с запуском ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla на борту", — заявили представители ведомства.На данный момент запись запуска ракеты, который произошел 6 февраля, посмотрели более 21 миллиона раз.Тридцатого марта представители SpaceX были вынуждены прервать трансляцию запуска ракеты Falcon 9 с десятью телекоммуникационными спутниками на борту. Прямая запись с места событий, которую можно было посмотреть на сайте компании, внезапно прервалась.Позже выяснилось, что это было сделано из-за претензий NOAA. В ведомстве опасаются, что кадры Земли с орбиты могут быть на руку шпионам.Сотрудники NOAA проверят все ролики и фотографии, которые SpaceX опубликовала за последние 8 лет. О возможном наказании для компании Илона Маска пока ничего не говорится.