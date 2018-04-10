В Балаковском районе Саратовской области произошла разгерметизация нефтепровода. Нефтепродукты разлились на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Нефтепровод остановлен, пострадавший нет.

В Балаковском районе Саратовской области произошла разгерметизация нефтепровода.Авария произошла во вторник днем. Нефтепровод был остановлен. В результате ЧП никто не пострадал.Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, возле села Маянга нефтепродукты разлились на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Оперативные службы готовятся к ликвидации последствий разлива.