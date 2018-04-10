Сотрудники Госавтоинспекции города Москвы провели для учеников ГБОУ «Школы в Капотне» экскурсию по Управлению Госавтоинспекции города Москвы.

Сотрудники Госавтоинспекции города Москвы провели для учеников ГБОУ «Школы в Капотне» экскурсию по Управлению Госавтоинспекции города Москвы.Ученики 4-5 классов смогли в реальном времени понаблюдать за работой сотрудников Госавтоинспекции, задать интересующие вопросы и увидеть уникальные экспонаты времен образования службы.Детей провели по самым интересным местам Управления. Знакомство с Госавтоинспекцией началось для ребят в холле УГИБДД. Инспектор пригласил школьников к стенду спортивных достижений и рассказал о высоких наградах действующих сотрудников ДПС и ветеранов службы.Следующий этап экскурсии – комната истории. Дети переместились в далекий 1936 год, когда летопись Госавтоинспекции только открывала свои первые страницы. Дети проследили за эволюцией форменного обмундирования инспекторов, ознакомились с образцами первых водительских удостоверений и побывали в импровизированном кабинете начальника контрразведки.Затем Госавтоинспекторы показали детям место, куда стекается информация о всех нарушениях Правил дорожного движения и дорожно-транспортных происшествиях, которые происходят в столице. Школьники сами смогли понаблюдать за фото и видео фиксацией подобных фактов, а также посмотрели, что происходит на территории их родной школы в режиме онлайн. Переполненные эмоциями, дети задавали вопросы один за другим. Некоторые настолько заинтересовались деятельностью дорожной полиции, что сами захотели служить в ГИБДД и восстанавливать правопорядок на дорогах города.В завершение увлекательного дня дети сделали общее фото. Держа в руках таблички с надписью: «Я за безопасное движение», учащиеся призвали водителей соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.