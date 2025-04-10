Авария произошла утром 9 апреля.

В Александрове в ДТП с автобусом пострадали два пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Авария произошла утром в среду, 9 апреля. Водитель автобуса «ПАЗ» проехал на мигающий желтый сигнал светофора на регулируемом перекрестке. Он столкнулся с автомобилем «ВАЗ», за рулем которого находился 58-летний мужчина. Тот двигался по главной дороге.После автобус отбросило на встречную полосу. Там он столкнулся с иномаркой Nissan. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «ВАЗ» и его пассажирка — 61-летняя женщина.Их с травмами госпитализировали. Полиция проводит проверку.