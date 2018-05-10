Злоумышленники угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у потерпевших мобильные телефоны и деньги, позвонили отцу одного из них и потребовали передать им 2,6 млн рублей...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве и Отдела уголовного розыска УВД по ЗАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Раменки задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении, а в ходе дальнейшей работы установили их причастность к вымогательству.В полицию от двоих приезжих мужчин поступило сообщение о разбойном нападении. Потерпевшие рассказали, что двое неизвестных в комнате охраны гаражного комплекса, расположенного на Проспекте Вернадского, под угрозой предмета, похожего на пистолет, отобрали у них мобильные телефоны и денежные средства.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве и Отдела уголовного розыска УВД по ЗАО совместно с оперативниками и ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали подозреваемых – двоих приезжих 28 и 48 лет.Сотрудниками полиции установлена причастность задержанных к вымогательству, совершенному в отношении мужчин, сообщивших о разбое. Удерживая и запугивая заявителей, злоумышленники позвонили отцу одного из них и выдвинули требование о передаче им денежных средств в сумме 2 миллиона 600 тысяч рублей, а в случае отказа угрожали расправой над его сыном.Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 162 УК РФ «Разбой» и ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление других эпизодов противоправной деятельности задержанных.Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефону: (499) 233-91-00 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-39