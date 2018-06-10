Химическая атака, якобы предпринятая в сирийском городе Дума, была постановочной, а распространение информации о ней стало пиар-трюком британских властей, считает президент Сирии Башар Асад.

Химическая атака, якобы предпринятая в сирийском городе Дума, была постановочной, а распространение информации о ней стало пиар-трюком британских властей. Об этом заявил в интервью воскресной газете "Мейл он санди" президент Сирии Башар Асад, сообщает ТАСС.По словам Асада, информацию о химатаке распространила неправительственная организация "Белые каски", являющаяся ответвлением "Аль-Каиды" (запрещенной в России террористической группировки)."Великобритания открыто поддерживает "Белые каски", которые являются ответвлением "Аль-Каиды". Мы считаем это пиар-трюком Великобритании, химатака была определенно инсценирована тремя странами", — сказал сирийский лидер, имея в виду Великобританию, Францию и США. Асад считает, что эти государства выдумали историю с химатакой для того, чтобы оправдать авиаудары по Сирии.Асад еще раз назвал информацию о химических атаках ложью. "После того как мы освободили эту территорию, информация, которой мы обладаем, подтвердила, что никакой химатаки не было. Британские власти должны были подтвердить, приведя доказательства, что нападение имело место, и они должны были представить доказательства в отношении тех, кто несет за это ответственность. Этого не произошло", — отметил сирийский президент.В отличие от России и Ирана, представители которых, как подчеркнул Асад, находятся в Сирии по приглашению Дамаска, Великобритания, по его мнению, вторглась в страну в стиле имперской политики минувшего столетия. "Это колониальная политика, именно так мы ее себе и представляем, и это не является новым: они никогда не изменяли этой политике, которая существовала в начале ХХ века. Для США, Великобритании и Франции присутствие в Сирии является незаконным. Это вторжение, они нарушают суверенитет Сирии", — считает глава сирийского государства.По убеждению Асада, развитие ситуации в регионе в течение последних пяти лет подтверждает его правоту. В качестве доказательства он сослался на распространение терроризма в мире.Ранее неправительственная организация "Белые каски" неоднократно выступала с утверждениями о том, что авиация Дамаска наносит удары по районам с мирным населением. А также распространяла информацию о применении 7 апреля в сирийском городе Дума химического оружия. В МИД России эти сообщения назвали информационным вбросом, а в Минобороны заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником и распространяют сфабрикованную информацию. Обследование Думы 9 апреля представителями российского Центра по примирению враждующих сторон не зафиксировало следов химической атаки.