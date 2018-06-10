Сотрудники полиции Новой Москвы пришли на помощь братьям нашим меньшим и спасли двух маленьких щенят от верной гибели...

Сотрудники полиции Новой Москвы пришли на помощь братьям нашим меньшим и спасли двух маленьких щенят от верной гибели.Во время несения службы заместитель начальника МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы и сотрудник пресс-службы УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, двигаясь на автомобиле по Калужскому шоссе, заметили двух маленьких щенят, оказавшихся на проезжей части в потоке машин.Сотрудники полиции, быстро оценив ситуацию и поняв, что любое промедление может быть опасным для четвероногих малышей, выбежали из машины и схватили разыгравшихся щенят. Целыми и невредимыми полицейские передали спасенных животных их хозяевам, которые, как оказалось, живут рядом с проезжей частью и по невнимательности не досмотрели за своими питомцами. Сотрудники полиции еще раз напомнили гражданам о том, что, заводя домашних животных, мы несем за них большую ответственность.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38