Россия не выходила из организации большой восьмерки - это ее партнеры по объединению отказались приезжать на саммит в нашу страну. Об этом напомнил журналистам на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай президент РФ Владимир Путин.

Россия не выходила из организации "большой восьмерки" (G8) — это ее партнеры по объединению отказались приезжать на саммит в нашу страну. Об этом напомнил журналистам на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай президент РФ Владимир Путин.Главу государства попросили прокомментировать прозвучавшие на саммите "большой семерки" в канадском Квебеке предложения лидеров стран-участников вернуть Россию в этот формат. Об этом, в частности, дважды говорил президент США Дональд Трамп."Что касается возврата России в "семерку" — "восьмерку", мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве", — отметил Владимир Путин.Что касается его возможной встречи с Дональдом Трампом, Путин готов встретиться с заокеанским коллегой, "как только американская сторона будет готова". "Исходя, конечно, и из моего рабочего графика", — отметил российский президент.