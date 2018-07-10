Легковая машина сбила пешехода, решившего перебежать проезжую часть в неположенном месте. После столкновения молодой человек подлетел вверх и рухнул перед капотом автомобиля. Характер и степень тяжести травм, полученных пострадавшим, пока не уточняется.

Регистратор запечатлел неудачную попытку пересечения проезжей части в неположенном месте, предпринятую молодым человеком в Ростове-на-Дону.На кадрах видно, что пешеход дошел примерно до середины дороги, после чего заметил, что автор видео притормозил, чтобы пропустить его, и ускорился, решив одним "рывком" добраться до тротуара.Водитель легковушки, правее машины из которой велась съемка, не заметил маневра юноши и сбил его, как только он выбежал в полосу его движения.От удара пешеход взмыл в воздух, а затем рухнул перед капотом авто.Характер и степень тяжести травм, полученных пострадавшим, не уточняется.