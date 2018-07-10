Актриса Елена Проклова готовится с достоинством встретить старость в Сочи. Звезда купила элитную недвижимость в Сочи, а бывший муж помогает строить новую дачу в горах.

Актриса Елена Проклова готовится с достоинством встретитьстарость в Сочи. Звезда купила элитную недвижимость в Сочи, а бывший муж помогаетстроить новую дачу в горах.В студии "Пусть говорят" Проклова показала шикарную квартируна лазурном берегу. Апартаменты оборудованы террасой, с которой открывается замечательныйвид."Это джакузи… Здесь можно лежать, восход там, закат, здесьбокал с красным вином, а там я получаю удовольствие", – показывает своивладения Проклова. Она сделала летнюю кухню прямо на просторном балконе. Звезда признается – она очень любит рыбачить, теперь артистка представляет, как будет приносить улов и жарить егона новеньком гриле. "Здесь все сделано, чтобы беззаботно встретить старость", -манерно произнесла Елена.Также артистка купила участок в горах. Сейчас тамстроится дом. Возводить новое жилье помогает бывший муж бизнесмен Андрей Тришин.По словам актрисы, экс-супруг помогает ей безвозмездно, а слухи о том, что Андрей якобы отрабатывает долги на новой даче Прокловой,просто ставят ее в тупик. Когда-то давно она помогла бывшему супругу: дала миллиондля решения материальных проблем, а сейчас бывший возлюбленный, в благодарность,содействует возведению апартаментов. "Мы жить там вместе не будем, но Андрейвсегда будет желанным гостем в этом доме", – сообщила Елена.Отметим, что странные отношения Елены и ее бывшего мужадавно вызывают кривотолки. В 2015 году пара оформила развод после 30 лет брака,при этом бывшие супруги остались жить под одной крышей. В интервью артисткауверяла, что не будет делить имущество, так как успела подписать с Андреембрачный договор, согласно которому ей переходит большой загородный дом вПодмосковье, а экс-супругу – гостевой, поменьше. Спустя три года после расторжения брака Елена и Андрейпродолжают жить в одном доме.