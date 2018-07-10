Актриса Елена Проклова готовится с достоинством встретить
старость в Сочи. Звезда купила элитную недвижимость в Сочи, а бывший муж помогает
строить новую дачу в горах.
Актриса Елена Проклова готовится с достоинством встретить
старость в Сочи. Звезда купила элитную недвижимость в Сочи, а бывший муж помогает
строить новую дачу в горах.
В студии "Пусть говорят" Проклова показала шикарную квартиру
на лазурном берегу. Апартаменты оборудованы террасой, с которой открывается замечательный
вид.
"Это джакузи… Здесь можно лежать, восход там, закат, здесь
бокал с красным вином, а там я получаю удовольствие", – показывает свои
владения Проклова. Она сделала летнюю кухню прямо на просторном балконе. Звезда признается – она очень любит рыбачить, теперь артистка представляет, как будет приносить улов и жарить его
на новеньком гриле. "Здесь все сделано, чтобы беззаботно встретить старость", -
манерно произнесла Елена.
Также артистка купила участок в горах. Сейчас там
строится дом. Возводить новое жилье помогает бывший муж бизнесмен Андрей Тришин.
По словам актрисы, экс-супруг помогает ей безвозмездно, а слухи о том, что Андрей якобы отрабатывает долги на новой даче Прокловой,
просто ставят ее в тупик. Когда-то давно она помогла бывшему супругу: дала миллион
для решения материальных проблем, а сейчас бывший возлюбленный, в благодарность,
содействует возведению апартаментов. "Мы жить там вместе не будем, но Андрей
всегда будет желанным гостем в этом доме", – сообщила Елена.
Отметим, что странные отношения Елены и ее бывшего мужа
давно вызывают кривотолки. В 2015 году пара оформила развод после 30 лет брака,
при этом бывшие супруги остались жить под одной крышей. В интервью артистка
уверяла, что не будет делить имущество, так как успела подписать с Андреем
брачный договор, согласно которому ей переходит большой загородный дом в
Подмосковье, а экс-супругу – гостевой, поменьше. Спустя три года после расторжения брака Елена и Андрей
продолжают жить в одном доме.