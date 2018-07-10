Анастасия Костенко и знаменитый футболист Дмитрий Тарасов стали родителями. Об этом мама модели рассказала на странице в соцсетях.

Анастасия Костенко и знаменитый футболист Дмитрий Тарасов стали родителями. Об этом мама модели рассказала на странице в соцсетях.Малышка почявилась на свет в подмосковном "Лапино". "Моя любимая, спасибо тебе за новое звание мое. Друзья, в эти минуты я стала бабушкой. Эмоции зашкаливают, это непередаваемые чувства. Добро пожаловать в этот мир моя внученька", – написала новоиспеченная бабуля в Instagram.Материал дополняется