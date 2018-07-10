Спустя три года после премьеры стандартной Весты тольяттинский автозавод, наконец, показал и спортивную версию популярного седана. Vesta Sport отличается от обычной расширенным аэродинамическим пакетом и более мощным двигателем.

Спустя три года после премьеры стандартной "Весты" тольяттинский автозавод, наконец, показал и спортивную версию популярного седана. Vesta Sport отличается от обычной расширенным аэродинамическим пакетом и более мощным двигателем.