Спустя три года после премьеры стандартной Весты тольяттинский автозавод, наконец, показал и спортивную версию популярного седана. Vesta Sport отличается от обычной расширенным аэродинамическим пакетом и более мощным двигателем.
<a href="http://33live.ru/novosti/10-07-2018-lada-oficialno-predstavila-moshhnuyu-vesta-sport.html" target="_blank">Lada официально представила мощную Vesta Sport</a> - Спустя три года после премьеры стандартной Весты тольяттинский автозавод, наконец, показал и спортивную версию популярного седана. Vesta Sport отличается от обычной расширенным аэродинамическим пакетом и более мощным двигателем.
[url=http://33live.ru/novosti/10-07-2018-lada-oficialno-predstavila-moshhnuyu-vesta-sport.html]Lada официально представила мощную Vesta Sport[/url] - Спустя три года после премьеры стандартной Весты тольяттинский автозавод, наконец, показал и спортивную версию популярного седана. Vesta Sport отличается от обычной расширенным аэродинамическим пакетом и более мощным двигателем.