Мачеха принцев Уильяма и Гарри Камилла Паркер-Боулз незаметно плетет интриги. Женщина настраивает друзей королевской семьи против невесток.

Мачеха принцев Уильяма и Гарри Камилла Паркер-Боулзнезаметно плетет интриги. Женщина настраивает друзей королевской семьи противневесток.Анджелина Джоли оказалась между двух огней. С одной стороны – она подружилась с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон, с другой – артистка очень благодарна Камилле запомощь в проведении благотворительных мероприятий, однако мачеха принцев вдругпоставила Джоли перед неприятным выбором. Паркер-Боулз принялась настраиватьАнджелину против своей невестки Кейт."Камилла считает, что только женщины высокого происхождениямогут выходить замуж за принцев, поэтому она крайне недовольна тем, что сейчаспроисходит во дворце", – сообщил инсайдер таблоиду New Idea. Отметим, что впрессе то и дело появляется информация о натянутых взаимоотношениях Камиллы женами пасынков.В кулуарах светских мероприятий поговаривают, что отношениямежду Кейт и Камиллой улучшились после того, как в семью вступила супругапринца Гарри голливудская актриса Меган Маркл. Однако о полном принятии девушекбез родословной пока не может быть и речи.Отметим, при дворе давно знают о коварстве Паркер-Боулз. Ведьбрак родителей Гарри и Уильяма – принцессы Дианыи принца Чарльза распался именно из-за Камиллы. Будучи замужем, дама состояла вблизких отношениях с сыном королевы до, во время и после его супружества сДианой.Чарльз и Камилла поженились в 2005 году. Королева Елизавета II свадьбу неодобрила и прийти на торжество отказалась, поэтому бракосочетание отпраздновалибез свойственных монаршим особам пышности и размаха – отношениязарегистрировали в муниципальном департаменте Виндзора.