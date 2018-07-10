Мачеха принцев Уильяма и Гарри Камилла Паркер-Боулз
незаметно плетет интриги. Женщина настраивает друзей королевской семьи против
невесток.
Мачеха принцев Уильяма и Гарри Камилла Паркер-Боулз
незаметно плетет интриги. Женщина настраивает друзей королевской семьи против
невесток.
Анджелина Джоли оказалась между двух огней. С одной стороны – она подружилась с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон, с другой – артистка очень благодарна Камилле за
помощь в проведении благотворительных мероприятий, однако мачеха принцев вдруг
поставила Джоли перед неприятным выбором. Паркер-Боулз принялась настраивать
Анджелину против своей невестки Кейт.
"Камилла считает, что только женщины высокого происхождения
могут выходить замуж за принцев, поэтому она крайне недовольна тем, что сейчас
происходит во дворце", – сообщил инсайдер таблоиду New Idea. Отметим, что в
прессе то и дело появляется информация о натянутых взаимоотношениях Камиллы женами пасынков.
В кулуарах светских мероприятий поговаривают, что отношения
между Кейт и Камиллой улучшились после того, как в семью вступила супруга
принца Гарри голливудская актриса Меган Маркл. Однако о полном принятии девушек
без родословной пока не может быть и речи.
Отметим, при дворе давно знают о коварстве Паркер-Боулз. Ведь
брак родителей Гарри и Уильяма – принцессы Дианы
и принца Чарльза распался именно из-за Камиллы. Будучи замужем, дама состояла в
близких отношениях с сыном королевы до, во время и после его супружества с
Дианой.
Чарльз и Камилла поженились в 2005 году. Королева Елизавета II свадьбу не
одобрила и прийти на торжество отказалась, поэтому бракосочетание отпраздновали
без свойственных монаршим особам пышности и размаха – отношения
зарегистрировали в муниципальном департаменте Виндзора.