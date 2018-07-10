На Сардинии попал в аварию Джордж Клуни. Как сообщает итальянская пресса, в населенном пункте Коста-Кораллина его скутер столкнулся с автомобилем. Киноактера доставили в отделении скорой помощи в городе Ольбия, что на северо-востоке острова. Угрозы его жизни нет.

На острове Сардиния попал в аварию американский киноактер Джордж Клуни. Как сообщает итальянская пресса, в населенном пункте Коста-Кораллина скутер актера столкнулся с автомобилем.Подробности ДТП не уточняются. Известно только, что Клуни доставили в отделении скорой помощи в городе Ольбия, что на северо-востоке острова. Угрозы жизни актера нет, передает ТАСС.На Сардинии Клуни принимает участие в съемках сериала по мотивам романа американского писателя Джозефа Хеллера "Уловка-22", передает ТАСС.