Польская студия JuJuBee в октябре этого года планирует выпустить игру Курск по мотивам катастрофы с подлодкой К-141 в 2000 году. Пользователей Сети возмутила попытка разработчиков использовать сюжет трагедии.

Польская студия JuJuBeeв октябре этого года планирует выпустить игру "Курск" по мотивам катастрофы с подлодкой К-141 в 2000году. Пользователей Сети возмутила попытка разработчиков использовать сюжет трагедии.По сюжету, главным героембудет шпион, задача которого – найти на субмарине секретные данные о некихновейших торпедах. Закончится игра крушением, сообщает Play Ground.Релиз игры состоится 11 октябрядля PC. На Xbox One и PS4 игра выйдет в начале следующего года.Россиянновая игра вызвала негодование. "Объясните мне, пожалуйста, я, видимо что-то не понимаю. "Курск" утонул сравнительно недавно, на нем погибло118 человек, а тут мне предлагают поиграть в их гибель. Это глупость, подлостьили нормальное течение времени?", – цитирует автора Telegram-канала Fingymissed everything газета "Взгляд".Пользователи Сети увидели всоздании компьютерной игры издевательство и желание хайпануть на громкойтрагедии.Некоторыеблогеры предлагают полякамсоздать новую игру на основе трагедии в Смоленске в 2010 году, когда вавиакатастрофе погиб экс-президентПольши Лех Качиньский. При этом они подали идею сюжета. Например, как шпион изРоссии проникает на борт Ту-154 с Качиньским, чтобы стащить чертежи секретноговооружения, а потом неудачно сажает самолет.