Польская студия JuJuBee
в октябре этого года планирует выпустить игру Курск по мотивам катастрофы с подлодкой К-141 в 2000
году. Пользователей Сети возмутила попытка разработчиков использовать сюжет трагедии.
Польская студия JuJuBee
в октябре этого года планирует выпустить игру "Курск" по мотивам катастрофы с подлодкой К-141 в 2000
году. Пользователей Сети возмутила попытка разработчиков использовать сюжет трагедии.
По сюжету, главным героем
будет шпион, задача которого – найти на субмарине секретные данные о неких
новейших торпедах. Закончится игра крушением, сообщает Play Ground.
Релиз игры состоится 11 октября
для PC. На Xbox One и PS4 игра выйдет в начале следующего года.
Россиян
новая игра вызвала негодование. "Объясните мне, пожалуйста, я, видимо что-то не понимаю. "Курск" утонул сравнительно недавно, на нем погибло
118 человек, а тут мне предлагают поиграть в их гибель. Это глупость, подлость
или нормальное течение времени?", – цитирует автора Telegram-канала Fingy
missed everything газета "Взгляд".
Пользователи Сети увидели в
создании компьютерной игры издевательство и желание хайпануть на громкой
трагедии.
Некоторые
блогеры предлагают полякам
создать новую игру на основе трагедии в Смоленске в 2010 году, когда в
авиакатастрофе погиб экс-президент
Польши Лех Качиньский. При этом они подали идею сюжета. Например, как шпион из
России проникает на борт Ту-154 с Качиньским, чтобы стащить чертежи секретного
вооружения, а потом неудачно сажает самолет.