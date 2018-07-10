Владимир Путин назначил Дмитрия Пескова из Агентства стратегических инициатив (АСИ) своим спецпредставителем по цифровому развитию. Как пояснил пресс-секретарь главы государства, его тезка при этом не будет сотрудником администрации президента, а просто возглавит автономную некоммерческую организацию (АНО), которая отпочкуется от АСИ.

Владимир Путин назначил Дмитрия Пескова из Агентства стратегических инициатив (АСИ) своим спецпредставителем по цифровому развитию. Как пояснил пресс-секретарь главы государства, его тезка при этом не будет сотрудником администрации президента, а просто возглавит автономную некоммерческую организацию (АНО), которая отпочкуется от АСИ.Как напоминает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля, в Послании Федеральному собранию, а затем в майском указе, подписанном после инаугурации, президент в качестве одной из приоритетных целей поставил задачу "тотальной цифровизации нашей экономики и социальной сфере и обеспечения технологического прорыва". "Для того чтобы эти вопросы координировать и назначается специальный представитель, — сообщил Дмитрий Песков. — Моему однофамильцу придается статус спецпредставителя президента".Сам Дмитрий Песков считает, что России пока не следует предпринимать радикальных шагов в сфере регулирования интернета."Мы видим, что сегодня очень серьезные решения по регулированию интернета принимают Китай, Соединенные Штаты Америки. Вступил в действие очень серьезный закон в Европейском союзе. Каждый из этих законов переворачивает правила игры в интернете, — сказал он. - С моей точки зрения, торопиться здесь не следует".Дмитрий Николаевич Песков с 2011 года был директором направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив. Родился 26 декабря 1975 года в Воронеже. Член экспертного совета при правительстве Российской Федерации, глава Совета Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills Russia", член совета директоров ПАО "Аэрофлот", член совета директоров АО "РВК". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.