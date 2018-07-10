Еще фотоаппарат или уже телескоп? Ответить на этот для себя сможет каждый, кто не пожалеет 1000 долларов на анонсированную сегодня новинку Nikon — камеру-суперзум с эквивалентным фокусным расстоянием 3000 мм, способную приближать кадр 125-кратно.

Еще фотоаппарат или уже телескоп? Ответить на этот вопрос для себя сможет каждый, кто не пожалеет 1000 долларов на анонсированную сегодня новинку Nikon — камеру-суперзум с максимальным эквивалентным фокусным расстоянием 3000 мм, способную приближать кадр 125-кратно.Предыдущий рекорд в области суперзумов также был поставлен японской компанией с ее 2000-миллиметровым (83-кратный зум) Coolpix P900. Новинка же называется CoolPix P1000 и оснащена оптикой с фокусным расстоянием от 24 до 3000 мм и апертурой, меняющейся в пределах от f/2.8 до f/8.Камера получила сенсор типоразмера 1/2.3 (тот же, что и у P900) c ISO 100 — 6400, однако, в отличие от предыдущей модели, поддерживает съемку в RAW. Максимальная скорость серийной съемки — 7 кадров в секунду, емкость буфера ограничена семью кадрами. Выстраивать кадр можно при помощи 2,36-мегапиксельного OLED-видоискателя или поворачивающегося во всех плоскостях экрана (не сенсорного), пишет Engadget.Подойдет камера и для съемки видео 4K с частотой кадров до 30 в секунду, ручным контролем экспозиции и возможностью подключить внешний микрофон. Управлять CoolPix P1000 дистанционно можно по Wi-Fi или Bluetooth со смартфона с установленным специальным приложением или беспроводного пульта ДУ.∎Canon показала, на что способен 120-мегапиксельный сенсорчитайте такжеКомпактной новинку не назовешь — с полностью выдвинутым объективом длина ее превысит 35 см, а весит CoolPix P1000 побольше многих беззеркалок и даже зеркалок — 1,4 кг. В продаже камера появится в сентябре по цене в 1000 долларов.