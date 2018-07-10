Звездный ведущий телепрограммы Поедем, поедим! на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления традиционного иранского блюда.

Звездный ведущий телепрограммы"Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться сDni.Ru рецептами, которые привозит из своих увлекательных путешествий. В этотраз он раскрывает секрет приготовления традиционного иранского блюда.Вам понадобится: 4 баклажана, 1головка чеснока, 3 помидора, 2 яйца, 1 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. куркумы, 50 мл растительного масла, 250граммов риса (для гарнира), соль, черный перец по вкусу.Способ приготовленияЗапекаем баклажаны в духовке илина гриле. Опускаем помидоры в кипяток, чтобы очистить от кожицы, нарезаемкубиками. Натираем чеснок на мелкой терке. Очищаем запеченные баклажаны откожицы.В кипящее растительное масло насковородку отправляем чеснок и порезанные помидоры, накрываем крышкой,оставляем тушиться. Нарезаем баклажаны кубиками. В потушенные помидорыдобавляем томатную пасту, куркуму, соль и перец. Оставляем на одну минуту.Добавляем в сковородку баклажаны.Хорошо перемешиваем. Разбиваем в сковородку два яйца. Все перемешиваем, чтобыполучилась однородная масса. Тушим 3-4 минуты.Отвариваем рис в подсоленнойводе. По желанию добавляем шафран для аромата и придания цвета.Время приготовления блюда: 45минут.