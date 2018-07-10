Звездный ведущий телепрограммы
Поедем, поедим! на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с
Dni.Ru рецептами, которые привозит из своих увлекательных путешествий. В этот
раз он раскрывает секрет приготовления традиционного иранского блюда.
Звездный ведущий телепрограммы
"Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с
Dni.Ru рецептами, которые привозит из своих увлекательных путешествий. В этот
раз он раскрывает секрет приготовления традиционного иранского блюда.
Вам понадобится: 4 баклажана, 1
головка чеснока, 3 помидора, 2 яйца, 1 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. куркумы, 50 мл растительного масла, 250
граммов риса (для гарнира), соль, черный перец по вкусу.
Способ приготовления
Запекаем баклажаны в духовке или
на гриле. Опускаем помидоры в кипяток, чтобы очистить от кожицы, нарезаем
кубиками. Натираем чеснок на мелкой терке. Очищаем запеченные баклажаны от
кожицы.
В кипящее растительное масло на
сковородку отправляем чеснок и порезанные помидоры, накрываем крышкой,
оставляем тушиться. Нарезаем баклажаны кубиками. В потушенные помидоры
добавляем томатную пасту, куркуму, соль и перец. Оставляем на одну минуту.
Добавляем в сковородку баклажаны.
Хорошо перемешиваем. Разбиваем в сковородку два яйца. Все перемешиваем, чтобы
получилась однородная масса. Тушим 3-4 минуты.
Отвариваем рис в подсоленной
воде. По желанию добавляем шафран для аромата и придания цвета.
Время приготовления блюда: 45
минут.