Гоген Солнцев поделился радостью с многочисленными поклонниками. Бывший участник скандально известного телепроекта Дом-2 опубликовал фотографию, на которой снят вместе с 63-летней женой Екатериной и ребенком в коляске.

Гоген Солнцев поделился радостью с многочисленными поклонниками. Бывший участник скандально известного телепроекта "Дом-2" опубликовал фотографию, на которой снят вместе с 63-летней женой Екатериной и ребенком в коляске.Гоген Солнцев не устает удивлять (а периодически – и поражать) общественность и видавших виды журналистов. То 37-летний фрик ставит на уши телепроект "Дом-2", то на всю страну ругается с матерью, то объявляет невестой женщину, годящуюся ему в бабушки. Кстати, история с 63-летней Екатериной Терешкович на протяжении нескольких месяцев будоражит СМИ и воображение обывателей.Вот и на сей раз звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" возбудил общественность, обнародовав интригующую информацию. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Солнцев выложил фотографию, на которой запечатлен вместе с женой-пенсионеркой и коляской с полулежащим в ней ребенком. Самое интересное, что Гоген и его Катюша находятся в детском магазине."Признаюсь, что случилось чудо! Катюша сделала мне невероятный 🎁 подарок. Я думаю вы порадуетесь за нас! Но нужно немного подождать..☝️🙏🏼🙂Как же мне хочется поделиться этим событием! И спасибо тебе моя любимая! Это настоящий праздник для тебя и для меня (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Солнцев. Далее он сообщил, что все подробности скоро будут обнародованы в передаче Андрея Малахова.Комментаторы неоднозначно отнеслись к свежей публикации актера. Одни порадовались за Солнцева и его престарелую возлюбленную, другие обругали, третьи высказали уверенность, что в коляске не ребенок, а кукла. "Это пупс. никто ребенка босиком в коляску не сунет", "Родила 😀", "Катюша купила тебе пупса в детском мире???", "Примите поздравления! Как здорово! Теперь, когда есть дитячко, станете и вы наконец полностью счастливы". "Катерина милая женщина,но все остальное сплошное вранье :)" – высказались пользователи Сети.