Защищают реликтовые сосны от мусорного полигона. Жители Киржачского района вот уже год борются против вырубки 1,5 тысяч гектаров леса. О том, что эти земли были проданы под свалку, людям стало известно в прошлом году, когда бывший глава сельского поселения Филипповское на публичных слушаниях объявил о переводе этой части леса в зону специального назначения. Такая новость просто шокировала людей. Ведь здесь находится месторождение питьевых подземных вод. Люди стали жаловаться во всевозможные инстанции и даже организовали митинг. Сейчас эта проблема уже вышла на федеральный уровень. Тему продолжит Татьяна Данилова.

Киржачский р-нЭти кадры с квадракоптера показывают не просто красоты Киржачского района. Именно здесь, по словам местных жителей, собственник планирует разбить новый мусорный полигон. На площади более 1200 гектаров земли. Татьяна Гусева рассказывает, что этот огромный участок под свалку их бывший сельский глава продал бизнесменам за 27 миллионов рублей. В Росреестре эти земли из оборонных сразу стали годными для размещения ТБО. Теперь защищать природу родного края, а вместе с ней и здоровье местных жителей, приходится им самим. Ни чиновники, ни прокуроры упорно не видят на этом участке лес, говорит Татьяна.Татьяна Гусева, юрист инициативной группы сельского поселения Филипповское: "Почему в нашем случае прокурор Владимирской области и прокурор Киржачского района не замечают такие вопиющие нарушения и не хотят видеть лес, вот этот сосновый, вековой лес – мы не понимаем. А вместе с тем, это серьёзный ущерб для государства, это ущерб для нас, для жителей. Если будет такая огромная площадь леса вырублена, лес – это лёгкие наши, чем мы будем там дышать, помойками московскими?"Но в этом месте растут не просто реликтовые сосны, под землей находится уникальное месторождение – резерв питьевой воды. У инициативной группы на руках несколько заключений специалистов-гидрогеологов. И все они сходятся к одному: размещение в этом месте полигона – серьёзная стратегическая ошибка, которая уничтожит уникальный природный комплекс, отравит почву. Эта земля стоит на учёте в Министерстве природных ресурсов.Юрий Медовар, старший научный сотрудник института водных проблем РАН: "Практически по вертикали в течение года там пройдёт загрязнение, и все эти грунтовые воды будут загрязнены всевозможными сложными комплексными образованиями за счёт переработки, горения этих отходов".Но властьимущие видимо дышат другим воздухом и пьют другую воду. Поэтому и решили отдать 1,5 тысяч гектаров леса под складирование отходов – говорят селяне.Татьяна Бокашова, местный житель: "Эту свалку хотят разместить прямо недалеко от жилых домов, она находится вот буквально за тем ольшаником, площадь свалки - 1200 гектаров. Это самый крупный мусорный гигант, наверное, во всём мире".Причём продали лес чиновники за копейки. Реальная стоимость этих земель, по словам жителей, несколько миллиардов рублей.Валерий Грошников, местный житель: "Аренда земли каждый год - 63 миллиона, а продали за 27. На лицо коррупирующее составляющее".За помощью чуть ли ни каждый месяц люди обращались и в прокуратуру, и в Росимущество. Пришли ответы – на данной территории ничего не планируется. Тогда жители обратились к чиновникам – отменить классификатор участка под мусорный полигон.Татьяна Гусева, юрист инициативной группы сельского поселения Филипповское: "Потому что 12.2 классификатор – это исключительно мусорные объекты, скотомогильники, свалки, мусоросжигательные заводы. Так же у нас есть переписка с администрацией Владимирской области, которая нам подтверждает, что в настоящее время инициирована процедура перевода этого земельного участка в зону размещения сбора, утилизации отходов коммунальных и промышленных".Глава Киржачского района с уверенностью сообщил, что классификатор вообще не влияет на использование земли.Михаил Горин, глава администрации Киржачского района: "Принадлежность классификатора земельного участка никак не влияет на размещение полигона. Классификатор применим к этой земле именно такой, другого там нет. Потому что не проводили зонирования. Там нету ничего вообще. Там ни проекта нет, ни желания нету. И, по-моему, собственник отказался от этого всего. Это та информация, которая у меня".Хотя именно за присвоение земли классификации под спец.назначение Горин уже получил представление от прокуратуры. Потому что у леса классификации как таковой быть не может. Бороться с местными чиновниками, у которых ни на бумаге, ни перед глазами нет этого леса в 1,5 тысячи гектаров, жители района устали. 2 тысячи человек обратились в администрацию Президента. В Москве, по их словам, жалобы услышали. И лес Владимирской области там же, в документах, и нашёлся. Сейчас проверкой продажи земли под свалку в Филипповском занимаются уже столичные структуры.