Звезда Дома-2 Иосиф Оганесян решился на отчаянный шаг. Ради своей возлюбленной Саши Черно армянин станцевал стриптиз.

Звезда "Дома-2" Иосиф Оганесян решился на отчаянный шаг. Ради своей возлюбленной Саши Черно армянин станцевал стриптиз.Оганесян тряс своим достоинством перед камерами, прикрывшись лишь шляпой. При этом в зубах мужчина зачем-то держал полотенце.Звезда "Дома-2" кружила перед своей возлюбленной, и даже потерлась голой пятой точкой о стену. Старания Иосифа не прошли даром, судя по реакции развалившейся на кровати Черно, девушке танец понравился. Однако зрители не разделили восторг Саши. Народ набросился на Иосифа с упреками."Оганесяну как теперь родные будут относится после такого танца", "Интересно, мамка гордится Йоськой?" "Какие ему танцы на тв.? Он здесь то как раскоряка, не смог нормально станцевать. Обычно голые мужики отлично смотрятся,но тут без рвоты не взглянешь", – распекли Иосифа поклонники телестройки.Как писали Dni.Ru, отношения Черно и Оганесяна далеки от идеала. Скандалы, которые устраивает пышнотелая зазноба Иосифа, шокируют даже многое повидавших редакторов "дома-2". Однако летом молодой человек, который на фоне крупной возлюбленной кажется дистрофиком, сделал ей предложение, и та ответила согласием. Теперь пара планирует свадьбу.