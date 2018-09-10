Кроме игр футбольной Лиги наций в Европе проходят в эти дни и товарищеские встречи национальных сборных. Накануне неудачники чемпионат мира-2018 в России из сборной Германии принимали в Зинсхайме команду Перу. Гости открыли счет, однако в дальнейшем немцы были лучше и выиграли 2:1.

Кроме игр футбольной Лиги наций в Европе проходят в эти дни и товарищеские встречи национальных сборных. Накануне неудачники чемпионат мира-2018 в России из сборной Германии принимали в Зинсхайме команду Перу. Гости открыли счет, однако в дальнейшем немцы были лучше и выиграли 2:1.После затяжной разведки, перуанцы повели в счете на 22-й минуте усилиями Адвинкулы. Однако их преимущество было недолгим: через 3 минуты Бранд счет сравнял. Ничья 1:1 на табло присутствовала до 85-й минуты, когда Шульц вывел хозяев вперед и расстроил немногочисленных поклонников сборной Перу. Напомним, что несколько дней назад Германия сыграла вничью (0:0) в матче Лиги наций против чемпионов мира французов.