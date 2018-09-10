Мужчина напал на прохожих с ножом в воскресенье в Париже и ранил семерых человек. Злоумышленник задержан полицией. На данный момент инцидент не рассматривается как теракт.

Мужчина напал на прохожих с ножом в воскресенье в Париже и ранил семерых человек. Злоумышленник задержан полицией. На данный момент инцидент не рассматривается как теракт.Сначала хулиган, вооруженный ножом и металлической арматурой, ранил двух мужчин и женщину перед зданием кинотеатра. Он убежал с места преступления после того, как свидетель нападения бросил в него шаром для игры в петанк. Преступника задержали после нападения на двух британских туристов. Общее число пострадавших — семь человек, состояние пятерых серьезное.