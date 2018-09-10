Сити-менеджер Владимира Андрей Шохин поблагодарил горожан за позитивное отношение к родному городу.

Сити-менеджер Владимира Андрей Шохин поблагодарил горожан за позитивное отношение к родному городу.Поводом для этого стали результаты очередного исследования качества жизни в российских городах, проведённого Финансовым университетом при Правительстве РФ.Измеряя счастьеФинуниверситет проводит анализ качества жизни в городах России последние несколько лет. До нынешнего года исследовали города с населением более 500 тысяч человек, с 2018 года в число рассматриваемых населённых пунктов вошли и города с населением 250-500 тысяч жителей - и Владимир попал в выборку. Причём сразу в лидеры опроса.- Один из ключевых показателей, характеризующих качество жизни населения страны в целом и в отдельных городах, - доля тех, кто полностью или в основном доволен своей жизнью, - отмечает проректор Финансового университета Алексей Зубец.Больше всего довольны жизнью жители таких российских городов, как Нижневартовск, Грозный, Сургут, Владимир и подмосковный Подольск, отмечают авторы исследования. В целом по России в первой половине нынешнего года своей жизнью в той или иной степени оказались довольны 82% жителей крупных и средних городов.Более высоким уровнем удовлетворённости своей жизнью отличаются молодёжь до 30 лет, студенты, люди с высшим и послевузовским образованием, а также с высоким доходом. Мужчин, довольных жизнью, оказалось больше, чем женщин - 83% против 81%. Могут ни в чем себе не отказывать из еды и предметов первой необходимости 80% опрошенных жителей российских городов. 91% готов покупать крупную бытовую технику, но не автомобили. 95% - приобрести автомобиль, но не квартиру.В числе первыхВо Владимире цифра довольных жизнью горожан оказалась значительно выше среднероссийской: столица области вошла в первую тройку городов-лидеров с показателем 88%. Столько же процентов набрал только нефтегазовый Сургут, на 1% больше - нефтяной Нижневартовск.Жители соседних с Владимиром городов высказались о своем существовании в городском пространстве более критично - в Иванове количество удовлетворенных жизнью в городе респондентов составило только 74%, в Ярославле - 78%, в Рязани и Нижнем Новгороде - по 82%, в Москве - 83%.КстатиПразднование 1028-го Дня рождения города побило все рекорды.Для владимирцев и гостей города подготовили более 100 праздничных площадок. Их в день торжества посетили более 155 тысяч человек.Светомузыкальный фонтан привлёк не только реальных зрителей, но и виртуальных. В мэрии подсчитали количество запросов с формулировкой «Фонтан на Театральной площади во Владимире». Интернет-поисковики выдали более 2 миллионов результатов на эту тему. Сюда вошли и анонсы, и публикации с описанием фонтана, и фото- и видео­записи.А на центральных площадях открыли 230 точек выездной торговли сувенирами и всякими вкусностями, и это не считая шатров агрокультурной выставки-ярмарки «Владимирская Русь».На торжестве выступали более 1 тысячи участников творческих коллективов из муниципальных дворцов и домов культуры.Салют, завершивший большой праздничный концерт, состоял из 1028 зарядов. Это точное количество лет, прошедших со дня основания города Владимира. Пиротехники использовали 690 высотных шаров разного калибра - от 75 до 150 мм.КомментарийГлава администрации города Владимира Андрей Шохин:- Владимирцы справедливо считают любимый город одним из самых красивых и комфортных городов России, а я бы добавил - мира. Бережно сохраняя великое историческое наследие, мы стараемся сделать жизнь в городе современней и удобней, выполняем социальные обязательства, открываем новые общественные пространства, развиваем городскую инфраструктуру. Позитивные изменения происходят не так быстро, как хотелось бы, но они происходят. И я искренне благодарю команду губернатора Светланы Орловой, работников администрации города, депутатов, всех жителей города Владимира за нашу совместную работу и наш общий успех!