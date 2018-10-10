С 13 октября автобус № 21С пойдет по новому маршруту. Глава администрации города Владимира Андрей Шохин согласовал предложение отдела транспорта и связи об организации автобусного маршрута по улице Тракторной.

С 13 октября автобус № 21с пойдет по новому маршруту. Глава администрации города Владимира Андрей Шохин согласовал предложение отдела транспорта и связи об организации автобусного маршрута по улице Тракторной. Теперь 21-й социальный автобус вместо улицы Горького поедет в промзону. На пути следования будут организованы 3 новые остановки: Мегаторг, ПК Поком и ул. Почевская. График и интервалы движения автобусов не изменяются.