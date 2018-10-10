На этой неделе правительство Москвы утвердило Адресную инвестиционную программу столицы на 2019-2021 годы. Фактически это список того, что будет построено в городе за счет собственного бюджета в ближайшие несколько лет. О том, какие объекты уже в скором времени появятся в Москве рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

На этой неделе правительство Москвы утвердило Адресную инвестиционнуюпрограмму столицы на 2019-2021 годы. Фактически это список того, чтобудет построено в городе за счет собственного бюджета в ближайшиенесколько лет. О том, какие объекты уже в скором времени появятся вМоскве рассказал глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.Сотни объектовАдресная инвестиционная программа (АИП) на 2019-2021 годысохранила направления инвестиционной политики, которые были определенымэром Москвы Сергеем Собяниным еще в 2011 году. В приоритете -строительство школ, детских садов, поликлиник и других социальныхобъектов, развитие транспортной инфраструктуры, в том числеметрополитена.Всего в списке новой Адресной инвестиционной программы 650 объектов. При этом АИП – это не только перечень строящихся и проектируемыхобъектов, но и основа для заключения государственных контрактов, дляразмещения заказов на поставки товаров и выполнение работ.Школы и детские садыПо словам главы стройкомплекса столицы Марата Хуснуллина,в ближайшие три года в Москве за счет средств городского бюджета будетпостроено 90 объектов образования на более чем 40 тысяч мест. В их числе– 30 детских садов, которые смогут принять почти восемь тысячвоспитанников, 22 школьных здания на почти 19 тысяч мест, а также 38пристроек к общеобразовательным учреждениям на 13,6 тысячи мест.Приэтом руководитель столичного стройкомплекса напомнил, что за прошедшиевосемь лет в Москве появились более 300 новых школ и дошкольныхобразовательных учреждений.В том числе благодаря этому доступность образования в городе за последние годы значительновыросла, отметил мэр Сергей Собянин."Почти на 50% увеличилось количестводошкольников, на четверть – количество школьников", – подчеркнулградоначальник. Москвичи окончательно распрощались со столь привычными впрошлые годы очередями, когда тысячи человек не могли попасть в детскиесады.ЗдравоохранениеСоциальнаянаправленность Адресной инвестиционной программы выражена и в большомколичество объектов здравоохранения, которые появятся в городе до 2021года. Марат Хуснуллин отметил, что в ближайшие три года в Москве будут построены и введены в эксплуатацию 72 таких объекта.Из них большая часть – это поликлиники (33). Они рассчитаны на 17 тысяч посещений в смену. Кроме того, в столице появятся24 больничных корпуса, шесть подстанций скорой помощи, а также другиеобъекты, уточнил глава стройкомплекса Москвы. "Расходы на ихстроительство заложены в Адресную инвестиционную программу столицы", -сказал он.Хуснуллинособо выделил несколько крупных объектов, которые будут завершены вближайшие годы. Это многопрофильная больница с родильным домом в поселкеКоммунарка Новой Москвы на 600 коек, перинатально-кардиологическийкорпус 67-й больницы, а также объекты на территории инновационногоцентра Сколково, где создается огромный медицинский кластер с лучшими мировыми клиниками.Всегоза последние восемь лет в Москве появилось 72 новых объектаздравоохранения. Таких темпов возведения социальной инфраструктурыстолица не знала как минимум последние 25 лет.Дорожное строительствоТранспортная инфраструктура – еще один приоритет столичной мэрии. По словам Марата Хуснуллина,утвержденная Адресная инвестиционная программа предусматриваетежегодный ввод в эксплуатацию минимум 100 километров дорог в течениеближайших трех лет. Всего к 2021 году в городе появится 280 километровновых дорог, около 83 мостов, эстакад, путепроводов, а также более 30пешеходных переходов."Темпыстроительства дорог снижены не будут, заявленные планы по вводу неменее 100 км дорог ежегодно сохранены", – подчеркнул глава столичногостройкомплекса.итоговую редакцию АИП было внесено 37 новых объектов общейпротяженностью 192 километра, 44 искусственных сооружения и 13пешеходных переходов. Марат Хуснуллинуточнил, что за следующие три года будет полностью построенаСеверо-Восточная хорда, реконструированы развязки Московской кольцевойавтодороги (МКАД) с вылетными магистралями.Крометого, АИП предусматривает продление недавно открытой магистралиСолнцево – Бутово – Видное на восток до Варшавскогошоссе, отметил он. "Значительные усилия по дорожному строительствунаправим на возведение путепроводов через железнодорожные пути, которыенеобходимы, в том числе, для запуска Московских центральных диаметров", -добавил глава стройкомплекса столицы.Продолжитсятакже развитие улично-дорожной сети, строительство связок междурайонами города, создание транспортного каркаса Новой Москвы. К примеру,конкретизировал Хуснуллин,дополнительные работы будут проведены на Северо-Западной хорде. Тамреконструируют развязку улицы Генерала Дорохова с МКАД, а также возведутБалочный мост через Москву-реку.Ещеодин важный для столицы проект – южный и северный дублеры Кутузовскогопроспекта – также будет реализован в ближайшие годы. Город продолжитформировать улично-дорожную сеть перспективных локаций – Мневниковской поймы, промзоны "ЗиЛ", благодаря новому мосту будет обеспечен удобный подъезд к парку развлечений "Остров мечты", отметил Хуснуллин.Метро растетПродолжитсяи активное развитие внеуличного общественного транспорта. Всоответствии с АИП 2019-2021 Московский метрополитен вырастет на 58километров, в нем появится 21 новая станция и три электродепо.В частности, будут построены четыре участка Большой кольцевой линииметро (БКЛ). Таким образом строительство нового пересадочного контураподземки в основном завершится.ближайшие несколько лет планируется закончить возведение Западногоучастка БКЛ от "Хорошевской" до "Можайской", Юго-Западного – от"Можайской" до "Проспекта Вернадского", Южного – от станции "ПроспектВернадского" до станции "Каховская", а также Северо-Восточного отрезкаот "Авиамоторной" до "Нижней Масловки".НаБКЛ будут организованы 19 пересадок на другие линии метро, четыре – наМосковское центральное кольцо (МЦК), пять – на первоочередные Московскиецентральные диаметры, а также 11 пересадок на железнодорожныенаправления.На многих станциях нового пересадочного контурабудут организованы транспортно-пересадочные узлы. По словам МаратаХуснуллина, крупнейшими из них станут "Деловой центр", "НижняяМасловка", "Нижегородская", "Улица Новаторов".Также подрастетстарейшая ветка столичного метро – Сокольническая: ее продлят от"Саларьево" до поселка Коммунарка. На новом участке появятся четырестанции – "Филатов луг", "Прокшино","Ольховая" и "Столбово". Будет начато строительство Коммунарской линии вТроицк, метро придет в район Северный, а также во Внуково.В то же время на другом конце города завершится строительство Кожуховской (Некрасовской) линии. Первый ее участок от "Некрасовки" до "Косино" с четырьмя станциями – "Некрасовка", "Лухмановская" "Улица Дмитриевского" и "Косино" будет запущен к концу этого года, а второй – от "Косино" до "Нижегородской" – в следующем.Новое жильеЗасчет городского бюджета до 2021 года в Москве будет построено 3,1 миллионаквадратных метров жилья. "Из которых 1,19 миллиона квадратных метров будетстроиться в рамках утвержденной Адресной инвестиционной программы и еще1,9 миллиона – в рамках программы реновации", – пояснилМарат Хуснуллин.По его словам, новое жилье будет обеспечено всей необходимой социальнойинфраструктурой – детскими садами, школами, поликлиниками и прочим.Такжедля обеспечения квартирами очередников и нуждающихся продолжитсястроительство домов по государственной программе "Жилище". "Наделениеэтих категорий москвичей жильем запланировано на уровне прошлых лет –снижения темпов нет", – подчеркнул глава стройкомплекса столицы.Москва спортивнаяАдресной инвестиционной программе заложено строительство 35 новыхспортивных объектов в ближайшие несколько лет. "Среди них – пятьфутбольных полей, 13 физкультурно-оздоровительных комплексов и двабассейна", – уточнил Хуснуллин.Засчет средств городского бюджета планируется построить в том числе рядкрупных спортивных объектов, включая Центр водных видов спорта в Лужниках, спортивный комплекс в Некрасовке с крытым катком, экстрим-парком и бассейном.Активное участие в строительство спортивных объектов в Москве принимают и инвесторы, отметил Хуснуллин."За их счет будут введены такие знаковые спортивно-развлекательныеобъекты, как спортивный комплекс "Динамо", Центр художественнойгимнастики и ледовый дворец "Кристалл" на территории Лужников", -резюмировал руководитель городского стройкомплекса.