Глава UFC Дана Уайт оценил шутку Хабиба Нурмагомедова по поводу своей машины. Однако пообещал пожаловаться отцу чемпиона за угрозы в свой адрес.

Глава UFC Дана Уайт оценил шутку Хабиба Нурмагомедова поповоду своей машины. Однако пообещал пожаловаться отцу чемпиона за угрозы всвой адрес.Шутливое препирательство развернулось на страничкеНурмагомедова в Instagram.Сначала Хабиб опубликовал снимок с завоеванным чемпионским поясом, сопроводивего угрожающим комментарием."Тебе повезло, что ты отдал мой пояс, или я бы разбилтвою машину, я знаю, где ты паркуешься", – написал Нурмагомедов.Вскоре в комментариях к посту появился лично Дана Уайт. ГлаваUFC оказался с чувством юмора и по достоинству оценил шутку российскогоспортсмена. "Очень много смеялся, спасибо. Расскажу все твоему отцу",– ответил Уайт.В своем комментарии глава UFC намекнул на обещание отца и тренера Хабиба, который обещалнаказать чемпиона "с левой или с правой" за драку, устроенную импосле боя с Конором Макгрегором.Россиянину, который 6 октября провел бой за звание чемпионамира в легком весе, не решились вручить пояс победителя прямо в октагоне. ДанаУайт опасался за безопасность зрителей, большинство из которых болели запроигравшего ирландца Конора Макгрегора. В четвертом раунде встречи ХабибНурмагомедов провел болевой прием, после чего Конор попросил остановить бой,признав поражение, напоминаетКак писали Dni.Ru, штраф за массовую потасовку после боя за звание чемпиона UFC в легком весе составит примерно 250 тысяч долларов (около 16,5 миллиона рублей). Как сообщил Дана Уайт, удерживать призовые чемпиона UFC – 2 миллиона долларов – Атлетическая комиссия штата Невада не будет. Нурмагомедов сохранит чемпионский пояс, однако, скорее всего, будет дисквалифицирован на 4-6 месяцев. Россиянин не сможет проводить бои на территории США. При этом Макгрегор уже потребовал реванша.