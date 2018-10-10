Глава UFC Дана Уайт оценил шутку Хабиба Нурмагомедова по
поводу своей машины. Однако пообещал пожаловаться отцу чемпиона за угрозы в
свой адрес.
Глава UFC Дана Уайт оценил шутку Хабиба Нурмагомедова по
поводу своей машины. Однако пообещал пожаловаться отцу чемпиона за угрозы в
свой адрес.
Шутливое препирательство развернулось на страничке
Нурмагомедова в Instagram.
Сначала Хабиб опубликовал снимок с завоеванным чемпионским поясом, сопроводив
его угрожающим комментарием.
"Тебе повезло, что ты отдал мой пояс, или я бы разбил
твою машину, я знаю, где ты паркуешься", – написал Нурмагомедов.
Вскоре в комментариях к посту появился лично Дана Уайт. Глава
UFC оказался с чувством юмора и по достоинству оценил шутку российского
спортсмена. "Очень много смеялся, спасибо. Расскажу все твоему отцу",
– ответил Уайт.
В своем комментарии глава UFC намекнул на обещание отца и тренера Хабиба, который обещал
наказать чемпиона "с левой или с правой" за драку, устроенную им
после боя с Конором Макгрегором.
Россиянину, который 6 октября провел бой за звание чемпиона
мира в легком весе, не решились вручить пояс победителя прямо в октагоне. Дана
Уайт опасался за безопасность зрителей, большинство из которых болели за
проигравшего ирландца Конора Макгрегора. В четвертом раунде встречи Хабиб
Нурмагомедов провел болевой прием, после чего Конор попросил остановить бой,
признав поражение, напоминает
Как писали Dni.Ru, штраф за массовую потасовку после боя за звание чемпиона UFC в легком весе составит примерно 250 тысяч долларов (около 16,5 миллиона рублей). Как сообщил Дана Уайт, удерживать призовые чемпиона UFC – 2 миллиона долларов – Атлетическая комиссия штата Невада не будет. Нурмагомедов сохранит чемпионский пояс, однако, скорее всего, будет дисквалифицирован на 4-6 месяцев. Россиянин не сможет проводить бои на территории США. При этом Макгрегор уже потребовал реванша.