Матч второго тура Лиги наций между футбольными сборными России и Швеции пройдет при аншлаге. Все имевшиеся билеты на игру, которая состоится 11 октября в самом западном городе страны – Калининграде, реализованы.

Матч второго тура Лиги наций между футбольными сборными России и Швеции пройдет при аншлаге. Все имевшиеся билеты на игру, которая состоится 11 октября в самом западном городе страны – Калининграде, реализованы.Встреча пройдет на стадионе "Калининград", вмещающем 35 016 человек. О полной реализации билетов сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя коммерческого департамента Российского футбольного союза Владимира Карповича. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.После матча со шведами российская сборная в рамках третьего тура Лиги наций сыграет в Сочи с командой Турции. Встреча пройдет в воскресенье, 14-го октября.