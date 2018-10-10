Предателя родины Сергея Скрипаля травили не только Александр
Петров и Руслан Боширов. Не исключено, что пузырек из-под поддельных духов
подержал в руках и некий Сергей Федотов, о котором пишут западные СМИ.
Предателя родины Сергея Скрипаля травили не только Александр
Петров и Руслан Боширов. Не исключено, что пузырек из-под поддельных духов
подержал в руках и некий Сергей Федотов, о котором пишут западные СМИ.
Дело Скрипаля обрастает новыми и, как уже повелось,
фейковыми подробностями. На Западе они подаются как доказанные факты и таким
образом общественное мнение получает Россию в качестве единственной виновной в
преступлении, которого на самом деле может быть и вовсе не было.
Сегодня в европейских газетах всплыла фамилия Федотов.
Пишут, что он вместе с Петровым и Бошировым следил за Сергееем Скрипалем, когда
тот ездил в Прагу в 2014 году. Якобы тогда беглый полковник ГРУ хотел передать
местным спецслужбам какую-то компрометирующую Россию информацию.
За несколько недель до отравления Скрипаля и его дочери этот
же Федотов якобы прилетал в Солсбери для подготовки почвы к будущему преступлению.
Он также успел побывать в Киеве, Милане и Женеве, а в Лондоне был аж три раза.
Последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта, как Петров
и Боширов, но другим рейсом, а улетел 4-го, в день покушения на Скрипаля,
вместе с ними. Эта информация есть у Скотланд-Ярда, но по каким-то причинам ее
пока не разглашают, пишет .
Издание предполагает, что Сергей Федотов идеально подходит
на роль третьего подозреваемого. В России на него нет оформленных недвижимости,
транспорта и мобильных номеров, он отсутствует в социальных сетях и базах
исполнительных производств.