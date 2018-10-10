Украина может назначить спецпредставителем на переговорах в Минске по урегулированию в Донбассе бывшего президента Незалежной Виктора Ющенко. Такой шаг окончательно похоронит процесс мирного урегулирования в регионе и приведет к очередному витку вооруженного противостояния, отмечают СМИ.

Украина может назначить спецпредставителем на переговорах в Минске по урегулированию в Донбассе бывшего президента НезалежнойВиктора Ющенко. Такой шаг окончательно похоронит процесс мирногоурегулирования в регионе и приведет к очередному витку вооруженногопротивостояния, отмечают СМИ.Вероятностьназначения Ющенко, известного своими прозападными убеждениями, крайневысока. В отличие от другого украинского лидера – Леонида Кучмы -Ющенко, пришедший к власти посредством протестов на Майдане, так и несмогу найти общего языка с Россией.Властистраны во главе с Петром Порошенко, очевидно, тяготятся минскимидоговоренностями и не стремятся их выполнять. Киеву, отмечает"Российская газета", нужен могильщик соглашений, и лучше Ющенко с этимвряд ли кто-то справится.Говоритьв таких условиях о возвращении Донбасса в Украину невозможно. Киев всечетыре года сознательно саботирует минский процесс. С линии фронтапо-прежнему не отведены тяжелые вооружения, нарушения украинскойстороной режима прекращения огня стало уже привычным делом. О выполненииполитической составляющей минских соглашений, связанных спредоставлением автономии Донбассу, в условиях тотальной пробуксовкиситуации на линии разграничения, говорить бесполезно.Болеетого, украинское руководство не оставляет намерений решить проблемумятежных регионов радикально. В начале сентября представительсамопровозглашенной Донецкой республики Эдуард Басурин заявил о сосредоточении на 12-тысячной группировки ВСУ, готовой атаковать Донбасс.Милитаристскиезамашки нынешнего украинского режима говорят о его полнойнедоговороспособности, полагают в Москве. Глава думского комитета поделам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий уверен: пока в Киеве сидит Порошенко и его окружение, нормальных отношений между Россией и Незалежной не будет.