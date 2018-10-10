Украина может назначить спецпредставителем на переговорах в Минске по урегулированию в Донбассе бывшего президента Незалежной
Виктора Ющенко. Такой шаг окончательно похоронит процесс мирного
урегулирования в регионе и приведет к очередному витку вооруженного
противостояния, отмечают СМИ.
Украина может назначить спецпредставителем на переговорах в Минске по урегулированию в Донбассе бывшего президента Незалежной
Виктора Ющенко. Такой шаг окончательно похоронит процесс мирного
урегулирования в регионе и приведет к очередному витку вооруженного
противостояния, отмечают СМИ.
Вероятность
назначения Ющенко, известного своими прозападными убеждениями, крайне
высока. В отличие от другого украинского лидера – Леонида Кучмы -
Ющенко, пришедший к власти посредством протестов на Майдане, так и не
смогу найти общего языка с Россией.
Власти
страны во главе с Петром Порошенко, очевидно, тяготятся минскими
договоренностями и не стремятся их выполнять. Киеву, отмечает
"Российская газета", нужен могильщик соглашений, и лучше Ющенко с этим
вряд ли кто-то справится.
Говорить
в таких условиях о возвращении Донбасса в Украину невозможно. Киев все
четыре года сознательно саботирует минский процесс. С линии фронта
по-прежнему не отведены тяжелые вооружения, нарушения украинской
стороной режима прекращения огня стало уже привычным делом. О выполнении
политической составляющей минских соглашений, связанных с
предоставлением автономии Донбассу, в условиях тотальной пробуксовки
ситуации на линии разграничения, говорить бесполезно.
Более
того, украинское руководство не оставляет намерений решить проблему
мятежных регионов радикально. В начале сентября представитель
самопровозглашенной Донецкой республики Эдуард Басурин заявил о сосредоточении на 12-тысячной группировки ВСУ, готовой атаковать Донбасс.
Милитаристские
замашки нынешнего украинского режима говорят о его полной
недоговороспособности, полагают в Москве. Глава думского комитета по
делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий уверен: пока в Киеве сидит Порошенко и его окружение, нормальных отношений между Россией и Незалежной не будет.