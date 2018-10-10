Московский учитель информатики Игнат Игнатов, который вошел в пятерку победителей конкурса Учитель года России, после всех состязаний вернулся в родную школу. Несмотря на каникулы, многие ученики пришли его поздравить. Какие качества помогли педагогу завоевать почетный титул?

Московский учитель информатики Игнат Игнатов, который вошел в пятерку победителей конкурса "Учитель года России", после всех состязаний вернулся в родную школу. Несмотря на каникулы, многие ученики пришли его поздравить. Какие качества помогли педагогу завоевать почетный титул?Со своими учениками Игнат Игнатов ловко общается на непонятном для многих языке — обучает их основам программирования. Уже в десятом классе школьники с легкостью могут сделать проект о квадрокоптере, сити-ферме или создать детали для своей новой разработки."Если ты хочешь изучать предмет более глубоко, он дает тебе такую возможность, дает дополнительные задания, объясняет дополнительную теорию, материал", — рассказывает десятиклассник Александр Алексеев.Не только хорошим учителем, но и другом для своих учеников Игнат успел стать всего за два года. На всероссийский конкурс его привело желание получить оценку своей работе. Намерений победить, уверяет, не было. Прошел один этап, следом второй — в итоге оказался в пятерке лучших учителей России."Благодаря этой оценке я знаю, что нужно делать дальше, как много еще нужно работать, и я буду работать дальше в школе", — говорит он.Отправлять учителей на всероссийский конкурс стало новой традицией школы номер 1540. И не только ради престижа: опыт — вот за чем туда стремятся педагоги. А в результате уровень образования в стенах учебного заведения растет."У нас очень высокие результаты ОГЭ были, например. Что касается Игната Андреевича, его ученик является призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников прошлого года по информатике", — говорит заместитель директора школы Владимир Благодаров.По качеству образования Москва входит в шестерку лучших среди городов мира — об этом говорят международные исследования. В методическом центре столицы уверяют: это заслуга подобных конкурсов. Именно они способствуют профессиональному развитию педагогов."Те учителя, которые прошли конкурс, начинают повышать свою квалификацию, понимая в процессе конкурса, чего им не хватило. Начинают общаться с себе подобными — и не только в пределах Москвы, но и всей России", — говорит заместитель руководителя городского методического центра Департамента образования г. Москвы Андрей Лукутин.Поддерживать связь с коллегами из разных городов России продолжает и сам Игнат. Уверяет: на конкурсе не было борьбы — была команда. Вместе с ней он планирует реализовать проект, который разработал в рамках одного из этапов.