Стали известны доходы художественного руководителя Театра миниатюр Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой. Оказывается, ни к кому из сотрудников ранее знаменитый юморист не был так щедр, как к 29-летней помощнице, которой приписывают любовную связь с мэтром.

Сталиизвестны доходы художественного руководителя Театра миниатюр Евгения ПетросянаТатьяны Брухуновой. Оказывается, ни к кому из сотрудников ранее знаменитыйюморист не был так щедр, как к 29-летней помощнице, которой приписывают любовнуюсвязь с мэтром.В 2017 году Брухунова заработала более 10,5миллиона рублей. С вычетом налога, получается около 766 390 рублей в месяц.В текущем году заработок Татьянысоставил порядка 7,8 миллиона рублей, и порядка 854 230 рубля в месяц. Тольков марте ее доходы составили 2 350 000 рублей.Однако, выяснилось,по отношению к другим сотрудникам Петросян по сравнению с Брухоновой вел себякак скупердяй. "Я работала у Петросяна редактором, порой упахивалась с утра доночи, а получала мало – и сотни тысяч рублей не выходило", – цитирует экс-сотрудницуюмориста сайт "Комсомольская правда". Поэтому женщина и решила сменить работодателя.Можно толькодогадываться, почему на такие суммы для Брухуновой расщедрился артист. Единственныйупадочный месяц в ее заработках – август этого года. Татьяна получила всего8000 рублей.По удивительномусовпадению, именно в августе начался скандальный развод Евгения Петросяна и ЕленыСтепаненко. Можно предположить, что низкий заработок Брухуновой в августе – этопопытка скрыть доходы помощницы.Сотрудники Петросяна говорят,что весь август 29-летняя Татьяна провела рядом с мэтром в Сочи и Крыму. А потом перестала ездить сним на концерты – вроде как занялась своим здоровьем, много гуляет по улицам, проводябольше времени на свежем воздухе и меньше работая.Ходят слухи, что Брухунова беременна отПетросяна. Однако официально они не подтверждены.