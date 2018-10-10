Стали
известны доходы художественного руководителя Театра миниатюр Евгения Петросяна
Татьяны Брухуновой. Оказывается, ни к кому из сотрудников ранее знаменитый
юморист не был так щедр, как к 29-летней помощнице, которой приписывают любовную
связь с мэтром.
Стали
известны доходы художественного руководителя Театра миниатюр Евгения Петросяна
Татьяны Брухуновой. Оказывается, ни к кому из сотрудников ранее знаменитый
юморист не был так щедр, как к 29-летней помощнице, которой приписывают любовную
связь с мэтром.
В 2017 году Брухунова заработала более 10,5
миллиона рублей. С вычетом налога, получается около 766 390 рублей в месяц.
В текущем году заработок Татьяны
составил порядка 7,8 миллиона рублей, и порядка 854 230 рубля в месяц. Только
в марте ее доходы составили 2 350 000 рублей.
Однако, выяснилось,
по отношению к другим сотрудникам Петросян по сравнению с Брухоновой вел себя
как скупердяй. "Я работала у Петросяна редактором, порой упахивалась с утра до
ночи, а получала мало – и сотни тысяч рублей не выходило", – цитирует экс-сотрудницу
юмориста сайт "Комсомольская правда". Поэтому женщина и решила сменить работодателя.
Можно только
догадываться, почему на такие суммы для Брухуновой расщедрился артист. Единственный
упадочный месяц в ее заработках – август этого года. Татьяна получила всего
8000 рублей.
По удивительному
совпадению, именно в августе начался скандальный развод Евгения Петросяна и Елены
Степаненко. Можно предположить, что низкий заработок Брухуновой в августе – это
попытка скрыть доходы помощницы.
Сотрудники Петросяна говорят,
что весь август 29-летняя Татьяна провела рядом с мэтром в Сочи и Крыму. А потом перестала ездить с
ним на концерты – вроде как занялась своим здоровьем, много гуляет по улицам, проводя
больше времени на свежем воздухе и меньше работая.
Ходят слухи, что Брухунова беременна от
Петросяна. Однако официально они не подтверждены.