Певица Анна Седокова предстала перед поклонниками в негламурном виде. Девушка делала омолаживающие процедуры прямо в такси.

Певица Анна Седокова предстала перед поклонниками в негламурном виде. Девушка делала омолаживающие процедуры прямо в такси.Анна опубликовала в личном Instagram странный ролик. Артистка снимает себя на камеру мобильного телефона во время поездки в аэропорт.Седокова облачена в блузку с экстремально глубоким вырезом, а на ее лице красуется увлажняющая маска. “Как выглядеть в 6 утра стильной, увлажненной, роскошной , выспавшейся и жизнерадостной по дороге в аэропорт ? Никак 😂😂😂 Доброе утро , я и плюс 27 градусов тепла передаем тебе приветики 💋(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, – написала знаменитость под постом.Поклонники Седоковой оценили ее находчивость. Многие отметили, что Анна – девушка без комплексов. “Тема сисек не раскрыта 😂”, “Хмммм... А я думал, что 0,5 светлого– лучшее решение...)))”, “Да, Майкл Жексон. Красавица. 🔥”, “Скоро хэллоуин...)”, “Что морщинки появляются? Но ты Найс и с ними будешь Ань”, “Вообще Пууууля❤️👍🤣😄🍺просто огонь 🔥”, – писали интернет-обыватели.Напомним, что Седокова провела несколько дней в Бангкоке. Певица участвовала в съемке одного известного бренда. Анна призналась, что работать в Азии ей очень понравилось.“Идет почти восьмой час съемочного процесса, а усталости нет совсем и уверена, что и не будет, потому что я восхищена такой профессиональной работой нашей интернациональной команды в Бангкоке. И признаюсь честно, я никогда не видела людей, которые работают быстрее 🔥 Декорации меняются за считанные минуты и удивительно, что каждый дополняете работу другого, и искренне радуются твоим успехам. Так приятно. Удивительно, что еще ни разу не слышала, что кто-то голос поднял и за 8 часов работы еще не было обеда. Просто приносят перекус или фрукты и каждый подходит и берет, но через пол часика тоже обед назначен. Буду еще раз тайскую еду есть. Лидеры сегодня – это тофу и яйца в разном виде. И все жутко острое” – рассказала фанатам Седокова.Добавим, недавно, выступая на корпоративе, Анна оскорбилась тем, что люди в зале ели шашлык и смотрели на нее как на "клоуна". Седоковой так и не удалось расшевелить в тот злополучный день публику. Она призналась, что мечтает когда-нибудь стать "таким большим артистом", чтобы иметь возможность больше никогда не испытывать чувство унижения.