Мальчик ушел из дома и не вернулся

Мальчик ушел из дома и не вернулсяВ селе Рождествено Собинского района ищут 13-летнего подростка. Утром 9 октября Даниил Шелудько ушел из дома и больше не возвращался. Волонтеры «Лиза Алерт» просят о помощи всех жителей Владимирской области.Рост мальчика – 160 сантиметров, глаза зеленые, волосы светло-русые. Даниил был одет в темно-синюю куртку, на нем были синяя футболка и синие спортивные штаны, на ногах – черные кроссовки. С собой у подростка был зеленый рюкзак.Неизвестно, где сейчас может находиться ребенок. Волонтеры отмечают, что Даниил мог направиться в любое место 33 региона. Любая информация очень важна.Если вы что-то знаете, позвоните по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.