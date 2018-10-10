Боятся провалиться под землю. В подъезде дома №1 на улице Асаткина появилась яма глубиной около метра. Жители дома уже несколько дней вынуждены форсировать дыру на входе в подъезд, которую, по их словам, оставили после себя коммунальщики, когда ремонтировали ввод системы отопления.

Боятся провалиться под землю. В подъезде дома №1 на улице Асаткина появилась яма глубиной около метра. Жители дома уже несколько дней вынуждены форсировать дыру на входе в подъезд, которую, по их словам, оставили после себя коммунальщики, когда ремонтировали ввод системы отопления.Никита Родин, житель дома: "Когда вечером домой приходишь, всё-таки темно на улице, и человек незнающий не ожидает такого подвоха при входе в подъезд, реально споткнуться и провалиться, там глубина около метра".В доме, в основном, проживают люди пожилого возраста и дети, которые просто могут забыть об угрожающей им опасности и за считанные секунды оказаться в коварной ловушке. При этом яма закрыта двумя гнилыми досками, крышкой от газовой колонки и старой автомобильной покрышкой. У жителей возникает вопрос, куда же смотрит управляющая компания, которая находиться аккурат напротив этого дома.В управляющей компании поясняют, что о яме в подъезде знали, но не думали, что опасный котлован находится в таком незащищённом виде. Директор Городской управляющий компании – Марина Лужнова, сказала, что люк должен быть установлен на этой неделе, в связи с большой занятостью людей, работающих на более тяжелых объектах. Но временную крышку для опасной ямы обещали поставить уже сегодня после обеда.