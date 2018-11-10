Пожилая женщина сообщила, что к ней в гости пришел знакомый. Через некоторое время после его ухода, она обнаружила пропажу золотого кольца...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Ивановское задержали подозреваемого в краже драгоценного кольца у 73-летней пенсионеркиВ территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже. Пожилая женщина сообщила, что к ней в гости пришел знакомый. Через некоторое время после его ухода, она обнаружила пропажу золотого кольца.В ходе патрулирования территории сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Сталеваров. Им оказался 51-летний ранее судимый житель столицы.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73