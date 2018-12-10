Больше 10-ти дней они не выходят на связь

Больше 10-ти дней они не выходят на связьСемью из трех человек ищут во Владимирской области. В конце ноября 54-летняя Наталья Разгулина, 25-летний Игорь Разгулин и 20-летний Георгий Разгулин выехали из Магнитогорска в Муром. Больше 10-ти дней никто из них не выходил на связь с родными и знакомыми.К поиску привлекли волонтеров «Лизы Алерт». Если вам что-то известно о местонахождении семьи из Челябинской области, позвоните по номеру - 112 или на горячую линию поисковикам.