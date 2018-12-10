Главный тренер казанского футбольного клуба Рубин Курбан Бердыев прокомментировал победу своей команды над санкт-петербургским Зенитом в гостевом матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев.

Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Курбан Бердыев прокомментировал победу своей команды над санкт-петербургским "Зенитом" в гостевом матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев.Кроме того, Бердыев поделился своим мнением о наставнике "сине-бело-голубых" Сергее Семаке, который ранее играл под его руководством."Сергей — сильный тренер, лучший из молодых в России, — рассказал наставник казанцев, которого цитирует пресс-служба "Зенита". — Нужно терпение. Первое место — это его заслуга. В начале чемпионата я говорил, что "Зенит" станет чемпионом с большим отрывом"."Зенит" на зимний перерыв в чемпионате России ушел лидером, однако отрыв от идущего вторым "Краснодара" составляет одно очко.