Победительница конкурса Миссис Москва – 2018 Екатерина Лифшиц стала
получать негативные комментарии от пользователей Сети. Многие назвали ее внешность неестественной.
Победительница конкурса "Миссис Москва – 2018" Екатерина Лифшиц стала
получать негативные комментарии от пользователей Сети. Многие назвали ее внешность неестественной.
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декабря в столице прошел заключительный этап конкурса для самых красивых мам
"Миссис Москва 2018". Победительницей стала Екатерина Лившиц. Однако,
по мнению пользователей Сети, этот титул женщина
получила незаслуженно. Многие обвинили ее в том, что она слишком часто обращается к
косметическим процедурам: "В
королевстве кривых зеркал красота выглядит именно так!", "А где все же красота?", "Миссис Силикон 2018. Люди, видимо, больные,
потому что я не понимаю, как такое может кому-то нравиться", "Наш
город страшнее, чем я думал".
Некоторые комментаторы утверждают, что Екатерина заплатила за
первое место: "Ужас! Кто больше заплатит,
тот и победит", "Объясните нам, нормальным и красивым девушкам, которым не нужна даже косметика, кто выбирает
таких крокодилов миссис Москва? Наверное, такие же крокодилы, или все это
проплачено?".
Сама же Лифшиц
опубликовала в своем Instagram
пост, в котором посоветовала всем хейтерам думать о своей жизни перед тем, как судить окружающих. "Каждый человек решает сам – быть счастливым или наблюдать за
счастьем чужим! Мудрый человек требует всего только от себя, глупый же человек -
всего от других! Желаю всем ставить свои цели, превращать мечты в
действительность, жить, любить, радоваться! А не тратить время на чужую жизнь! Наблюдая
за чужой жизнью, ваша проходит! Жизнь– это счастье!", – написала она.
Известно, что Екатерина воспитывает с мужем двоих детей. Женщина окончила Киевский институт
культуры и работала профессиональным стилистом в салоне красоты.