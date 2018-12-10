Победительница конкурса Миссис Москва – 2018 Екатерина Лифшиц стала получать негативные комментарии от пользователей Сети. Многие назвали ее внешность неестественной.

Победительница конкурса "Миссис Москва – 2018" Екатерина Лифшиц сталаполучать негативные комментарии от пользователей Сети. Многие назвали ее внешность неестественной.декабря в столице прошел заключительный этап конкурса для самых красивых мам"Миссис Москва 2018". Победительницей стала Екатерина Лившиц. Однако,по мнению пользователей Сети, этот титул женщинаполучила незаслуженно. Многие обвинили ее в том, что она слишком часто обращается ккосметическим процедурам: "Вкоролевстве кривых зеркал красота выглядит именно так!", "А где все же красота?", "Миссис Силикон 2018. Люди, видимо, больные,потому что я не понимаю, как такое может кому-то нравиться", "Нашгород страшнее, чем я думал".Некоторые комментаторы утверждают, что Екатерина заплатила запервое место: "Ужас! Кто больше заплатит,тот и победит", "Объясните нам, нормальным и красивым девушкам, которым не нужна даже косметика, кто выбираеттаких крокодилов миссис Москва? Наверное, такие же крокодилы, или все этопроплачено?".Сама же Лифшицопубликовала в своем Instagramпост, в котором посоветовала всем хейтерам думать о своей жизни перед тем, как судить окружающих. "Каждый человек решает сам – быть счастливым или наблюдать засчастьем чужим! Мудрый человек требует всего только от себя, глупый же человек -всего от других! Желаю всем ставить свои цели, превращать мечты вдействительность, жить, любить, радоваться! А не тратить время на чужую жизнь! Наблюдаяза чужой жизнью, ваша проходит! Жизнь– это счастье!", – написала она.Известно, что Екатерина воспитывает с мужем двоих детей. Женщина окончила Киевский институткультуры и работала профессиональным стилистом в салоне красоты.