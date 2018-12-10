После того, как стало известно о срочной госпитализации Льва Лещенко, о здоровье народного артиста молится народ. О состоянии легендарного певца рассказал его официальный представитель.

После того, как стало известно о срочной госпитализации Льва Лещенко, о здоровье народного артиста молится народ. О состоянии легендарного певца рассказал его официальный представитель.Концертный директор Олег Демидов успокоил фанатов и прочую заинтересованную общественность. Он сообщил, что Лев Дещенко чувствует себя нормально и уже собирается принять участие в концерте. Народного артиста благополучно выписали, и он споет на вечере памяти Владимира Шаинского, сообщает . Демидов отметил, что Лещенко не намерен отменять и все свои последующие выступления.Напомним, вечером 8 декабря "Дни.ру" сообщили, что 76-летнему Льву Лещенко стало плохо перед выступлением в финале Всероссийского конкурса "На Благо Мира" в столичном концертном зале "Мир". Недомогание он почувствовал за кулисами, после чего был доставлен в больницу.Говорят, Лев Лещенко сам обратился за квалифицированной медицинской помощью, потому что почувствовал недомогание. "Мы две ночи без сна из-за концертов, два перелета", – объяснил в беседе с журналистами Олег Демидов. Многочисленные поклонники и прочая общественность не на шутку взволновались.К счастью, беспокоиться было не о чем. Об этом ясно сказали супруга Льва Лещенко Ирина и его самый близкий друг, юморист Владимир Винокур."Чувствует себя неплохо, все нормально, все отлично", – подчеркнула Ирина Лещенко. "Просто почувствовал себя неважно, но уже все нормально. Сейчас на обследовании", – сказал Винокур.Внес ясность и сам Лев Лещенко. Он передал через связавшихся с ним журналистов, что чувствует себя нормально.