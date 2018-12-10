Площадь перед Белым домом украсила живая ёлка. Росла она под посёлком Мелехово Ковровского района. Дереву 45 лет. Установила 20-метровую лесную красавицу бригада Дедов Морозов.

Площадь перед Белым домом украсила живая ёлка. Росла она под посёлком Мелехово Ковровского района. Дереву 45 лет. Установила 20-метровую лесную красавицу бригада Дедов Морозов. Глава региона Владимир Сипягин лично встретил главный символ Нового года. Дерево украсят буквально на днях. Простоит живая ель у обладминистрации до конца января. Стоит отметить, что живой ёлки на площади перед Белым домом не было уже 10 лет. В 2015-м году искусственную ель списали, а новую два года брали в аренду. Но она горожанам не понравилась. Доставка, установка и украшение главного символа Нового года обойдётся областному бюджету примерно в 360 тыс. рублей.