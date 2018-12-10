Пренебрежение к правам человека подрывает основы развития общества и государства. Об этом в Международный день прав человека, который отмечается по всему миру 10 декабря, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Пренебрежениек правам человека подрывает основы развития общества и государства. Обэтом в Международный день прав человека, который отмечается по всемумиру 10 декабря, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.В этот день 70 лет назад Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.По словам председателя нижней палаты, она закрепила правозащитные цели изадачи. К ним необходимо стремиться всем народам и государствам, атакже мировому сообществу в целом, подчеркнул Володин.Спикер Госдумы напомнил, что соблюдение прав и свобод граждан – одно из ключевых положений российской Конституции."Пренебрежениек правам человека в политической, экономической, социальной, культурнойи других сферах подрывает основы развития общества и государства,становится питательной средой для экстремизма и терроризма", —резюмировал Володин.Всеобщаядекларация прав человека была принята на третьей сессии Генеральнойассамблеи ООН 10 декабря 1948 года. Международный день прав человекаотмечается с 1950 года как памятная дата.Текстдекларации состоит из 30 статей и является частью Международного билля оправах человека. Документ является первым глобальным определением прав,которыми обладают все люди.КонституцияРоссии была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.Права человека закреплены во второй статье главного закона страны -"Права и свободы человека и гражданина".