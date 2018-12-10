Второй день визита спикера Госдумы Вячеслава Володина в Индию начался со встречи с премьер-министром республики Нарендрой Моди. После этого председатель нижней палаты провел переговоры с вице-президентом, главой Совета штатов парламента Индии Муппаварапу Венкайей Найду. Стороны отметили особый характер партнерства Москвы и Дели.

Второй день визита спикера Госдумы Вячеслава Володина в Индию начался совстречи с премьер-министром республики Нарендрой Моди. После этогопредседатель нижней палаты провел переговоры с вице-президентом, главойСовета штатов парламента Индии Муппаварапу Венкайей Найду. Стороныотметили особый характер партнерства Москвы и Дели.Навстрече с главой индийского правительства спикер Госдумы передал емуслова приветствия от президента России Владимира Путина. Володин и Моди отметили динамичное развитие российско-индийских отношений, включая межпарламентское сотрудничество.После этого спикер Госдумы встретился с вице-президентом, председателем Совета штатов парламента Индии Муппаварапу ВенкайейНайду. Индийский парламентарий выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества в оборонной икосмической промышленности, в области мирного атома и других отраслях.ВенкайяНайду отметил, что в следующем году состоятся выборы в парламент Индии."И мы рады будем приветствовать у себя наблюдателей из России", -сказал он.свою очередь, Вячеслав Володин подчеркнул, что высокая динамикаотношений двух стран задана президентом Владимиром Путиным ипремьер-министром Нарендрой Моди. По мнению спикера Госдумы, у Москвы и Дели есть большой потенциал для расширения межпарламентского взаимодействия.Хорошейбазой для дальнейшего развития двусторонних связей являетсяэкономическое сотрудничество. Володин отметил, что за прошлый годтоварооборот между Россией Индией вырос на 21%, а за восемь месяцевтекущего – почти на 18%. По итогам 2018 года он может составить более 10миллиардов долларов. Председатель нижней палаты выразил уверенность,что страны могли бы выйти на гораздо больший уровень.Володинтакже указал на увеличивающийся туристический поток, а также насотрудничество Москвы и Дели в образовательной сфере. "В Россииобучается большое количество индийских студентов, 90% из них – студентымедицинских вузов, потому нам было бы правильно развивать сотрудничествов области медицины, технологий медицины будущего", – сказалзаконодатель.СпикерГосдумы призвал своего индийского коллегу искать новые формысотрудничества между парламентами двух стран. По его словам, Москва иДели могут работать над гармонизацией законодательства и созданиеммодельных законов.ТакжеВолодин выразил уверенность в необходимости более тесногосотрудничества профильных комитетов парламентов. Законодатель уточнил,что они могли бы обмениваться опытомв вопросах борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности, развитияцифровой экономики, гуманитарного и культурного сотрудничества."Приезжайте в Москву, чтобы продолжить этот диалог в России", – заключилспикер Госдумы.Напомним,Вячеслав Володин во главе делегации нижней палаты находится св Индии по приглашению спикера Народной палатыпарламента республики Сумитры Махаджан. Накануне он посетил штаб-квартиру российско-индийского предприятия "БраМос"в Нью-Дели. Председатель Госдумы осмотрел образцы и макеты выпускаемой продукции,руководители компании рассказали ему о планах на будущее. Также Володинпочтил память вождя индийского народа в борьбе за независимость МахатмыГанди и возложил венок к месту его кремации.Международноесотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмогосозыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами,активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогаютналаживать связи между странами. Успехи в межпарламентскомсотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнегодепутатского корпуса за два года работы.